Euforia w Gibraltarze. "Historyczny punkt"

Więcej niż mecz. San Marino w euforii i we łzach po remisie jak ze snów Sobotni mecz... czytaj dalej » Gibraltar pierwszy międzynarodowy mecz rozegrał w 2011 roku. Rozpoczął świetnie, od rozbicia Wysp Owczych 3:0, ale gdy dwa lata później trafił do struktur UEFA, zaczęły się schody. Z tą drużyną wygrywali wysoko wszyscy, w tym m.in. Polacy (7:0 i 8:1).

Zapowiedź lepszych czasów?

Rozgrywki Ligi Narodów dały piłkarzom z południowego wybrzeża Półwyspu Iberyjskiego okazję mierzenia się z przeciwnikami względnie równymi sobie. I w efekcie w ostatnich latach temu malutkiemu krajowi zdarzało się coraz częściej urywać punkty. Przykłady? Zwycięstwa lub remisy w meczach o punkty z Armenią, Liechtensteinem i San Marino.

Tegoroczną edycję rozgrywek zajmujący 203. miejsce w rankingu FIFA Gibraltarczycy zaczęli bez niespodzianek, od dwóch porażek - z Gruzją (0:4) i Macedonią Północną (0:2). Zła passa skończyła się w czwartkowy wieczór, gdy na Victoria Stadium przyjechała przeżywająca duży kryzys Bułgaria. Wprawdzie rywale prowadzili do przerwy po trafieniu Georgi Mincheva, ale w drugiej połowie Liam Walker wykorzystał rzut karny i skończyło się sensacyjnym remisem 1:1.



Full-time at the Victoria Stadium where it has ended 1 - 1 A Liam Walker equaliser from the spot in the second half earns Gibraltar a historic first ever point in Nations League C! pic.twitter.com/PnGfbCTGAw — Gibraltar FA (@GibraltarFA) June 9, 2022





"Wyrównujący gol daje Gibraltarowi historyczny pierwszy punkt w Lidze Narodów C!" - podkreślono euforycznie na oficjalnym Twitterze tamtejszej federacji piłkarskiej.

Remis tym bardziej cenny, że piłkarze Gibraltaru aż do czwartku w swojej historii nie zdołali urwać punktu drużynie, która zajmowałaby w światowym rankingu tak wysokie miejsce jak Bułgaria (aktualnie 73.). Czy to zapowiedź lepszych czasów dla kraju zamieszkałego przez ponad 30 tysięcy ludzi?

Czerwcowe zgrupowanie piłkarze prowadzeni przez Urugwajczyka Julio Cesara Ribasa zakończą 12 czerwca wyjazdowym meczem z Macedonią Północną.



The moment that earned Gibraltar our first ever point in Nations League C against Bulgaria at the Victoria Stadium pic.twitter.com/wKaqE78F9P — Gibraltar FA (@GibraltarFA) June 9, 2022





Wyniki czwartkowych meczów Ligi Narodów:





grupa A2

Portugalia - Czechy 2:0 (2:0)

Szwajcaria - Hiszpania 0:1 (0:1)



grupa B4

Norwegia - Słowenia 0:0

Szwecja - Serbia 0:1 (0:1)



grupa C2

Grecja - Cypr 3:0 (2:0)

Kosowo - Irlandia Płn. 3:2 (2:1)



grupa C4

Gibraltar - Bułgaria 1:1 (0:1)

Macedonia Płn. - Gruzja 0:3 (0:0)