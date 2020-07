Wszczęto postępowanie przeciwko prezydentowi FIFA. W tle potajemne spotkania

Od kilkunastu dni nie rozgrywają meczów, ale wykorzystują swą popularność do przypominania o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa w czasie pandemii. Piłkarze, Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej oraz Światowa Organizacja Zdrowia przygotowali specjalny wideoklip, który ma pomóc w walce z koronawirusem. (http://www.tvn24.pl)

Wspaniała akcja FIFA i WHO

W ostatnich tygodniach Arsene Wenger wiązany był z posadą trenera w Bayernie Monachium. Francuz jednak przyjął inną ofertę. 70-latek został nowym dyrektorem do spraw rozwoju w FIFA.

Wenger został dyrektorem do spraw rozwoju w FIFA

Gianni Infantino na czele FIFA do 2023 roku

Prokurator specjalny Stefan Keller, wyznaczony do zbadania kontaktów między prokuratorem generalnym Szwajcarii Michaelem Lauberem i Giannim Infantino, wszczął postępowanie karne przeciw szefowi FIFA - poinformował organ nadzorujący w prokuraturze federalnej w Bernie.

"Winny nadużycia stanowiska". Były działacz FIFA zawieszony na dziesięć lat Kolejna osoba... czytaj dalej » Podstawą do wszczęcia postępowania są potajemne spotkania w 2016 i 2017 roku z udziałem Infantino i Laubera, kierującego do niedawna śledztwem dotyczącym korupcji w FIFA. Jak podano w czwartkowym komunikacie, Keller uważa, że istnieją znamiona, iż doszło w związku z nimi do popełnienia przestępstwa.

Na początku czerwca światowa federacja piłkarska odrzuciła wszystkie zarzuty wobec swojego szefa. Lauber i Infantino zaś zaprzeczali, by popełnili jakiekolwiek wykroczenie.

Prokurator generalny podał się do dymisji

Keller poprosił też o zgodę na wszczęcie postępowania przeciwko Lauberowi. Ten ostatni w miniony piątek podał się do dymisji. Jak orzekł sąd federalny, urzędnik dopuścił się nieprawidłowości podczas dochodzenia. Wykazano, iż okłamał śledczych, badających jego postępowanie w czasie dochodzenia przeciwko FIFA. Nie wspomniał m.in. o spotkaniu z Infantino. Zaprzeczył wówczas stawianym zarzutom i twierdził, że podał się do dymisji, aby chronić reputację prokuratury.

Afera FIFA ciągnie się od 2015 roku. Wówczas w hotelu w Zurychu zatrzymano grupę prominentnych działaczy piłkarskiej centrali, którym zarzucono korupcję. Mieli otrzymywać korzyści finansowe w zamian za głosowanie m.in. na gospodarzy turniejów czy podpisywanie umów z nabywcami praw telewizyjnych i marketingowych. W efekcie stanowisko stracił szef FIFA Joseph Blatter.