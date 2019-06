Infantino na kolejne cztery lata. "W FIFA nie ma już miejsca na korupcję"

Prezydent FIFA Gianni Infantino potwierdził, że następne mistrzostwa świata w piłce nożnej, które zostaną rozegane za cztery lata w Katarze, odbędą się późnią jesienią od 21 listopada do 18 grudnia. Wciąż brana jest pod uwagę możliwość powiększenia liczby uczestników mundialu z 32 do 48 drużyn.

W stolicy Francji zebrali się delegaci 211 federacji zrzeszonych w FIFA. Wcześniej ustalono, że jeżeli do wyborów zgłasza się tylko jeden kandydat, może zostać wybrany bez konieczności przeprowadzenia klasycznego głosowania, a jedynie przez aplauz od delegatów. Tak też stało się w środę, ponieważ Infantino nie miał konkurentów.



- Bardzo wam wszystkim dziękuję. Tym, którzy mnie kochają i tym, którzy mnie nienawidzą - dzisiaj wszystkich was kocham. Doceniam wasze wsparcie i zaufanie. Jestem zaszczycony, że mogę służyć wam i FIFA. Kocham futbol i ciężko pracuję. Obiecuję, że to się nie zmieni - powiedział Szwajcar, przerywając wypowiedź z powodu wzruszenia.

Rezerwy wzrosły

Zmarł Lennart Johansson. Architekt Ligi Mistrzów miał 89 lat Po krótkiej... czytaj dalej » Szwajcar został wybrany na prezydenta FIFA 26 lutego 2016 roku. Wcześniej pełnił funkcję sekretarza generalnego Europejskiej Unii Piłkarskiej (UEFA). Do zmiany władzy doszło w wyniku wielkiej afery korupcyjnej, wskutek której posadę szefa FIFA stracił Joseph Blatter.



Infantino stwierdził jeszcze przed wyborem w środę, że gdy rozpoczynał kadencję, FIFA była "toksyczną, prawie kryminalną" organizacją, natomiast teraz stała się "tym, czym powinna być zawsze - organizacją, która rozwija futbol".



- FIFA jest teraz synonimem zaufania, uczciwości, równości, praw człowieka. Nikt już nie mówi o kryzysie. Nasze rezerwy wzrosły od jednego do 2,75 miliarda dolarów. Nie wydajemy pieniędzy na jakieś podejrzane umowy, nie ma już możliwości robienia ukrytych przelewów ani niczego nieetycznego. W FIFA nie ma już miejsca na korupcję i nigdy nie będzie - podkreślił.

Krytyczny Platini

Infantino jest dziewiątym prezydentem FIFA. Wcześniej znany był kibicom z ceremonii losowań rozmaitych imprez futbolowych w Europie. Wykazywał się przy tym poczuciem humoru i znajomością języków obcych.



Z UEFA związany był od 2000 roku. Był prawą ręką prezydenta Michela Platiniego. W wyborach na prezydenta światowej centrali w 2016 wystartował tylko dlatego, że Francuz został zawieszony na osiem lat w związku z aferą korupcyjną.



Niedawno były pracodawca skrytykował Infantino. Stwierdził, że Szwajcar nie jest wystarczająco kompetentny, aby reprezentować cały świat futbolu.



- Infantino jest dla mnie niewiarygodny. Nie rozumiem jak człowiek, który w czasie 10-letniej kadencji sekretarza generalnego UEFA nieustannie krytykował FIFA, teraz chce nią kierować - mówił Platini w tym tygodniu w Paryżu.



Infantino z wykształcenia jest prawnikiem. Płynnie mówi po angielsku, francusku, niemiecku, hiszpańsku i włosku. Jest żonaty i ma czwórkę dzieci.