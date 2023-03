Infantino szefem FIFA na kolejną kadencję

Szwajcar został powołany na kolejną kadencję podczas czwartkowego 73. Kongresu Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej w Kigali, stolicy Rwandy.

Był jedynym kandydatem i został wybrany przez aklamację przez przedstawicieli ponad 200 federacji narodowych.

Gianni Infantino has been elected FIFA President for the 2023-2027 term of office by acclamation.#FIFACongresspic.twitter.com/akzQV0IMNO — FIFA (@FIFAcom) March 16, 2023

Infantino: obiecujemy nowe rekordowe przychody

- Bycie prezydentem FIFA to niesamowity zaszczyt i przywilej. To także wielka, wielka odpowiedzialność. Jestem naprawdę wzruszony waszym wsparciem. Obiecuję, że będę nadal służył FIFA, futbolowi na całym świecie i wszystkim 211 stowarzyszeniom członkowskim. Do tych, którzy mnie kochają, a wiem, że jest ich wielu, i do tych, którzy mnie nienawidzą… Kocham was wszystkich - powiedział dumny Infantino.

Tuż po tym, jak Szwajcar podziękował za zaufanie, Fatma Samoura, sekretarz generalna FIFA, powiedziała: - Kochamy cię, prezydencie.



FIFA President Infantino: „All those who love me - there are so many - and those who hate me - I know, there are few: I love you all! Of course, today especially.“

FIFA Secretary General Fatma Samoura: „We love you, President!“



Define cringe, define personal cult. #FIFACongresspic.twitter.com/M9x9krDi6E — Maximilian Rieger (@mjrieger) March 16, 2023

Działacz potwierdził, że przychody FIFA osiągnęły rekordowy poziom w ostatnim cyklu tzn. w latach 2019-22, ale obiecał ponownie je podnieść dzięki nowej, znacznie rozbudowanej formule turniejów mistrzostw świata mężczyzn i kobiet oraz wprowadzeniu 32-drużynowych klubowych mistrzostw świata.



- Przychody wzrosły do rekordowych 7,5 miliarda dolarów (do 2022 roku) w okresie dotkniętym przez COVID-19. Kiedy przyszedłem, rezerwy FIFA wynosiły około 1 miliarda dolarów, dziś wynoszą prawie 4 miliardy dolarów - dodał Infantino.



- Obiecujemy nowe rekordowe przychody w następnym cyklu w wysokości 11 miliardów dolarów, a nowe klubowe mistrzostwa świata nie są uwzględnione w tej liczbie, więc mogą wzrosnąć o kilka miliardów - wyjaśnił.

Kontrowersje wokół mistrzostw świata

Pierwszy raz prezydentem światowej centrali szwajcarski działacz włoskiego pochodzenia został wybrany pod koniec lutego 2016 roku, wówczas na niepełną kadencję. Przejął bowiem urząd po zawieszonym w związku z nieprawidłowościami finansowymi rodaku Josephie Blatterze. Uzyskał wtedy w drugiej turze 115 z 207 głosów, czyli więcej niż 50 procent. 104 mecze na mundialu. Nowy format rozgrywek zatwierdzony przez FIFA W pierwszych... czytaj dalej »

Na kolejną kadencję Szwajcar został wybrany 5 czerwca 2019 roku. Już wówczas nie miał kontrkandydatów, w związku z czym nie odbyło się głosowanie, a delegaci 211 federacji zrzeszonych w FIFA udzielili mu poparcia przez aklamację.

Liczy się to jednak jako jego druga kadencja, dlatego za cztery lata będzie mógł sprawować trzecią i ostatnią kadencję.

Jak stwierdził po reelekcji w 2019 - zmienił organizację "niemal kryminalną" na taką, która dba o rozwój futbolu na świecie. Jego działania nie wszystkim jednak przypadają do gustu, a być może federacje członkowskie najbardziej podzielił pomysł rozgrywania mistrzostw świata co dwa lata, a nie co cztery, jak dotychczas.

Konfederacje Ameryki Południowej i Europy rozważałyby nawet bojkot turnieju, gdyby plan Infantino wszedł w życie. Na razie ten projekt został porzucony lub odłożony, za to zmieniono liczbę uczestników mundialu - z 32 do 48. Początkowo miały one zostać podzielone na 16 grup po trzy zespoły, ale po długotrwałej krytyce tego formatu we wtorek przywrócono czterozespołowe grupy.

Choć Infantino nie jest odpowiedzialny za wybór Kataru na organizatora ubiegłorocznych mistrzostw świata, zirytował wielu sposobem, w jaki odnosił się do krytyki za tę decyzję FIFA. Pod względem sportowym turniej przebiegł bez zarzutu, ale równie często jak o futbolu mówiło się o kwestii przestrzegania praw człowieka i dyskryminacji mniejszości seksualnych w kraju-gospodarzu, a także o przeniesieniu turnieju na późną jesień ze względu na ogromne upały latem.

52-letni Szwajcar jest dziewiątym w historii szefem światowego futbolu. Wcześniej znany był kibicom z ceremonii losowań rozmaitych imprez piłkarskich w Europie. Wykazywał się przy tym poczuciem humoru i znajomością języków obcych. Z wykształcenia jest prawnikiem. Płynnie mówi po angielsku, francusku, niemiecku, hiszpańsku i włosku. Jest żonaty i ma czwórkę dzieci.



Prezydenci FIFA:

Robert Guerin (Francja) 1904-1906

Daniel Burley Woolfall (Anglia) 1906-1918

Jules Rimet (Francja) 1921-1954

Rodolphe William Seeldrayers (Belgia) 1954-1955

Arthur Drewry (Anglia) 1955-1961

Stanley Rous (Anglia) 1961-1974

Joao Havelange (Brazylia) 1974-1998

Joseph Blatter (Szwajcaria) 1998-2015

Gianni Infantino (Szwajcaria) 2016-