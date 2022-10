Oburzenie po meczu z udziałem Infantino

Na stadionie w Malangu we wschodniej Jawie zaraz po meczu piłkarskim doszło do zamieszek i chaosu. Zginęło aż 125 osób. Najmłodsza ofiara miała pięć lat. Rannych jest ponad 320 osób. Jak to się stało? Gdy kibice przegranej drużyny wtargnęli na murawę, policja użyła gazu. Wybuchła panika i ludzie się zadeptywali w wyjściu.

Na stadionie w Malangu we wschodniej Jawie zaraz po meczu piłkarskim doszło do zamieszek i chaosu. Zginęło aż 125 osób. Najmłodsza ofiara miała pięć lat. Rannych jest ponad 320 osób. Jak to się stało? Gdy kibice przegranej drużyny wtargnęli na murawę, policja użyła gazu. Wybuchła panika i ludzie się zadeptywali w wyjściu.

Infantino udał się do Indonezji niedługo po jednej z największych katastrof w historii futbolu. 1 października w wyniku zamieszek na stadionie w mieście Malang na wyspie Jawa zginęły 133 osoby.

We wtorek szef Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej spotkał się w Dżakarcie z prezydentem Indonezji Joko Widodo i obiecał, że FIFA pomoże poprawić bezpieczeństwo meczów oraz zreformować indonezyjski futbol.

Jednak w środę Indonezyjska Federacja Piłkarska (PSSI) opublikowała zdjęcia w mediach społecznościowych, na których widać, jak szef FIFA i prezes PSSI Mohamad Iriawan rozgrywają mecz w doskonałych humorach.

"Zamiast grać w piłkę, lepiej byłoby, gdyby udali się razem do ofiar tragedii (na stadionie) Kanjuruhan" – napisał na Twitterze indonezyjski aktor Vino G. Bastian, którego konto śledzi 1,9 mln osób. Wpis ten spotkał się z ogromnym, pozytywnym odzewem internautów.

"133 osoby nie żyją. A wasz prezydent przyjeżdża tutaj, żeby bawić się grą w piłkę i śmiać się? Dlaczego nie bawisz się, grając na stadionie Kanjuruhan? Wstyd dla FIFA" - to z kolei komentarz na Twitterze popularnego portalu PanditFootball.

Indonezyjski ekspert piłkarski Pangeran Siahaan ocenił zachowanie liderów PSSI jako "skrajnie niezdarne".

- Nie mogę uwierzyć w to, że federacja i prezes, którzy byli już pod ogniem krytyki, uznali za dobry pomysł, aby sfotografować się z kopiącym piłkę prezydentem FIFA - powiedział Siahaan agencji AFP.



FIFA president Infantino plays football with Indonesia's FA chairman (former Jakarta police chief), high-fiving & laughing with him after the Kanjuruhan disaster (caused by police/organiser failures) killed 133 people. Very distasteful while people grieve.https://t.co/2a7GGe1nmT — Jack Moore (@JFXM) October 19, 2022





Wybuch paniki na stadionie

W ubiegłym tygodniu zespół badający katastrofę wezwał prezesa PSSI do dymisji wraz z całym zarządem federacji. Na to wezwanie Iriawan pozostał głuchy.

We wtorek podczas spotkania z Infantino prezydent Indonezji Joko Widodo zapowiedział, że stadion w Malangu zostanie zburzony i odbudowany zgodnie ze standardami FIFA.

Do tragedii doszło po porażce miejscowego klubu Arema FC z Persebaya Surabaya 2:3. Tysiące rozwścieczonych kibiców Arema FC wbiegły na murawę, a policja użyła wobec nich gazu łzawiącego, co doprowadziło do wybuchu paniki. Wiele osób zostało zadeptanych na śmierć lub udusiło się, gdy tłum kibiców próbował wydostać się ze stadionu.

Gaz łzawiący jest zakazanym przez FIFA środkiem kontroli tłumu. W przyszłym roku Indonezja będzie gospodarzem mistrzostw świata do lat 20.