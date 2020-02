FIFA zaniepokojona, mecze zagrożone. "Zdrowie ludzi ważniejsze od piłki"

24.02 | Alarm we Włoszech po doniesieniach o rosnącej liczbie przypadków zakażeń koronawirusem na północy kraju. W niedzielę mieszkańcy Lombardii tłumnie oblegali supermarkety, wykupując produkty pierwszej potrzeby. Środków dezynfekujących do rąk i maseczek ochronnych zaczyna brakować w sprzedaży, a w internecie ich cena gwałtownie rośnie - zauważa włoska organizacja ochrony praw konsumentów.

We wtorek do Śląskiego Szpitala w Cieszynie trafił Polak, który niedawno wrócił z Chin. Zanim znalazł się w izolatce był przewożony ze szpitala do szpitala. Obecnie mężczyzna jest pod ścisłą opieką lekarzy. Polacy są także wśród pasażerów promu w Japonii, na którym zostały potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem.

Hit i cztery inne mecze Serie A przy pustych trybunach Pięć meczów... czytaj dalej » Doktor Mike Ryan ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) przekazał w piątek, że podniesiono do "bardzo wysokiego" poziom globalnego zagrożenia koronawirusem. To najwyższy alert, jaki może wprowadzić WHO.



Z powodu epidemii pięć zaplanowanych na najbliższy weekend meczów piłkarskiej ekstraklasy Włoch, w tym szlagierowe spotkanie lidera Juventusu Turyn z trzecim Interem Mediolan, zostanie rozegranych bez udziału publiczności. Przy pustych trybunach odbędą się także mecze Udinese z Fiorentiną, Milanu z Genoą, Parmy ze SPAL i Sassuolo z Brescią.

We Włoszech wykryto już ponad 650 przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 20 osób. Na całym świecie, przede wszystkim w Chinach, zmarło już ponad 2,8 tys. osób, a zarażonych jest ponad 80 tysięcy.

Źródło: PAP/EPA Piłkarze Łudogorca w drodze na mecz z Interem Mediolan w 1/16 finału Ligi Europy

Na marzec zaplanowane są spotkania barażowe do Euro 2020, a także sporo meczów towarzyskich. Możliwe są wszystkie scenariusze, włącznie z ich odwołaniem.



- Nie wykluczałbym niczego w tej chwili. Mam nadzieję, że nie będziemy do tego zmuszeni. Niemniej zdrowie ludzi jest ważniejsze od piłki, zdrowie jest ponad wszystko. Dlatego musimy mieć nadzieję, że skala epidemii koronawirusa będzie spadać, a nie rosnąć - stwierdził prezydent FIFA.



- W tej chwili wygląda na to, że rośnie. Ale jeśli mecze będą musiały zostać przełożone albo rozegrane przy pustych trybunach, będziemy musieli sobie z tym jakoś poradzić - dodał Infantino.



W czerwcu rozpocznie się Euro 2020. Turniej będzie bezprecedensowym przedsięwzięciem, zostanie rozegrany w 12 miastach na terenie 12 krajów.



- Myślę, że mistrzostwa odbędą się zgodnie z planem. Przed Euro rozegranych zostanie wiele spotkań, kibice będą się przemieszczać, a nam pozostaje monitorować sytuację, a rządom i innym instytucjom podjęcie decyzji, co z tym zrobić - ocenił prezydent FIFA.



Z dużych imprez sportowych na horyzoncie są też igrzyska w Tokio. Ich początek zaplanowano na lipiec.