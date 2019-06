Trwa przeciąganie liny w sprawie Donnarummy

Gianluigi Donnarumma to klubowy kolega Krzysztofa Piątka

W piątek zapadła decyzja, że AC Milan, choć minione rozgrywki zakończył na piątym miejscu, czym zapewnił sobie udział w fazie grupowej Ligi Europy, w najbliższym sezonie nie wystąpi w europejskich pucharach. To wynik ugody z UEFA, która w przypadku klubu Krzysztofa Piątka dopatrzyła się złamania warunków Finansowego Fair Play.

Według włoskiego świetnie poinformowanego dziennikarza Gianluki Di Marzio by uzdrowić budżet klubu pod kątem FFP, Milan zdecyduje się poświęcić właśnie Donnarummę, mimo że ten dobrze czuje się w Mediolanie i nie chce zmieniać otoczenia.

Ale jest pierwszy chętny na 20-latka. Jak informuje "La Gazzetta dello Sport", żywo zainteresowane młodym bramkarzem jest Paris Saint-Germain. Negocjacje w tej sprawie już się nawet rozpoczęły. Transfer pilotuje Leonardo, który z dniem 1 lipca oficjalnie obejmuje stanowiska dyrektora sportowego PSG. Przez ostatni rok tę funkcję pełnił w Milanie. Włoskie media twierdzą, że kiedy Brazylijczyk opuszczał San Siro, zapowiedział na odchodne, że Donnarumma będzie pierwszym, którego spróbuje ściągnąć za sobą na Parc des Princes.

Rozliczenie kością niezgody

Do sfinalizowania tej misji jednak daleka droga, ponieważ między Milanem i PSG są na razie olbrzymie rozbieżności. "Rossoneri" wyceniają Donnarummę na 50 mln euro. PSG proponuje 20 mln plus w rozliczeniu Alphonse Areolę. I tu jest pies pogrzebany - mistrzowie Francji wyceniają 26-letniego bramkarza na 30 mln euro, tymczasem według Milanu jest wart dużo mniej. Dlatego też dyrektor techniczny klubu z Mediolanu Paolo Maldini pierwszą ofertę paryżan odrzucił.

W związku z odejściem z klubu Gianluigiego Buffona PSG tak łatwo się nie podda w staraniach o 20-letniego golkipera. Z drugiej strony pozycja negocjacyjna Milanu z każdym tygodniem będzie słabła. Donnarumma ma już tylko dwa lata do końca kontraktu, a do tego klub z Mediolanu już zapowiedział, że z uwagi na ograniczone możliwości finansowe nie będzie go przedłużał.