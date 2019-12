Koszmarny błąd Buffona. "Zawiodły nasze głowy"

Nie tak miał wyglądać kolejny powrót Buffona między słupki bramki Juventusu. Wojciech Szczęsny tym razem usiadł na ławce, gdyż trener dał mu odpocząć i chciał dać szansę 41-letniemu zmiennikowi. Niewykluczone, że żałuje swojej decyzji, albowiem włoski bramkarz zawalił drugiego gola, a jego zespół tylko zremisował u siebie z Sassuolo.

Buffon wypuścił piłkę z rąk po strzale Francesco Caputo w 47. minucie, choć trzeba przyznać, że nie było to najbardziej skomplikowane zadanie w karierze włoskiego bramkarza. Uderzenie było dość lekkie, wydaje się, że do obrony.

Nieszczęście Juve zaczęło się jednak wcześniej. Miralem Pjanić niefortunnie podał, błąd kolegi próbował naprawić Matthijs de Ligt, ale też się nie popisał. Z prezentu skorzystał Caputo.



El error de De Ligt y Buffon que costó un empate ante el Sassuolo pic.twitter.com/PZImGgWDOn — Calcio Serie A (@SerieA_GO) December 1, 2019





"Wszystko zaczęło się wcześniej"

Wówczas Juventus przegrywał 1:2, ale na szczęście Cristiano Ronaldo zdołał wykorzystać rzut karny i doprowadził do wyrównania. Niemniej dziennikarze po meczu skupili się na błędzie Włocha.

Doświadczonego bramkarza w obronę wziął trener Sarri.

- Koncentrujemy się na wpadce Buffona, ale wszystko zaczęło się wcześniej, popełniliśmy serię błędów, to oczywiste. To była niesamowita seria, złe podanie do tyłu, piłka zagrana wprost do piłkarza Sassuolo - zwrócił uwagę szkoleniowiec.

- Kiedy nie jesteś w pełni skoncentrowany, to błąd może się zdarzyć. Tak jak powiedziałem, zawiodły nasze głowy, wtedy takie sytuacje mają miejsce - podkreślił.

- Oddaliśmy 27 strzałów i strzeliliśmy tylko dwa gole… natomiast w jednej akcji potrafiliśmy popełnić trzy błędy, które dały rywalom bramkę na 2:1 - dodał 60-latek.

Nowym liderem Serie A, kosztem Juventusu, został Inter Mediolan, który z kolei pokonał SPAL 2:1.

Wyniki 14. kolejki:

Napoli - Bologna 1:2

Verona - Roma 1:3

Juventus - Sassuolo 2:2

Inter - SPAL 2:1

Lazio - Udinese 3:0

Parma - Milan 0:1

Brescia - Atalanta Bergamo 0:3

Genoa - Torino 0:1

Fiorentina - Lecce 0:1

poniedziałek

Cagliari - Sampdoria Genua