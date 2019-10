Buffon wspomina przewrotkę Ronaldo. "Cristiano, jeszcze raz, ile ty masz lat?"

Liverpool roztrwonił trzy bramki przewagi, ale i tak zdobył komplet punktów Pierwsze... czytaj dalej » 3 kwietnia 2018, Turyn, Juventus podejmuje Real Madryt w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Goście wygrywają 3:0, dwa gole wbija strzegącemu bramki Starej Damy Buffonowi CR7 - tego drugiego nieprawdopodobną przewrotka, po której brawo biją mu nawet miejscowi fani.

"Z której planety przybyłeś? - pyta dziennik "AS".

Buffon: co Ronaldo mi zrobił

Włoch przyznał teraz, że tamtym trafieniem był zszokowany. - Po 20-30 sekundach zwykłej frustracji po stracie gola zacząłem się zastanawiać, co tak naprawdę się stało, co Ronaldo mi zrobił - zdradził na łamach "La Gazzetta dello Sport".



Po ostatnim gwizdku panowie się wyściskali. - Cristiano, jeszcze raz, ile ty masz lat? - zapytał Buffon rywala.



- Nieźle jak na 33-latka, prawda - padła odpowiedź.



W rewanżu Królewscy przegrali w Madrycie 1:3, bramkę na miarę awansu w doliczonym czasie z rzutu karnego zdobył Ronaldo. Real został potem triumfatorem tamtej edycji LM, 3:1 pokonując w wielkim finale Liverpool.

Źródło: Getty Images Buffon i Ronaldo po meczu, w którym Portugalczyk pokonał Włocha przewrotką

"To dodatkowa premia"

Po sezonie 2017/18 Ronaldo opuścił Santiago Bernabeu. Przeniósł się do Juventusu, Buffona jednak tam nie spotkał, bo ten - po 17 latach spędzonych w Turynie - został graczem PSG.



Do dawnej drużyny wrócił po roku, już jako zmiennik Wojciecha Szczęsnego. I klubowy kolega CR7. - Dobrze mieć go po swojej, a nie przeciwnej stronie - stwierdził Włoch. - Na koniec kariery wreszcie dostałem szansę, by grać razem z nim, co jest dodatkową premią.

Współpracę z Portugalczykiem ceni i wychwala. - To bardzo uprzejmy człowiek, co widać po tym, jak traktuje innych zawodników. Po treningach zazwyczaj rozmawiamy i muszę powiedzieć, że zawsze jest to prawdziwa przyjemność - opowiadał Buffon. Przyznał, że Ronaldo powinien też zgarnąć szóstą już w karierze Złotą Piłkę, w czym bardzo by mu pomógł triumf z Juventusem w LM. A akurat tego sukcesu włoski bramkarz w przebogatym dorobku nie ma.