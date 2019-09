41 lat i może. Buffon rekordzistą Włoch

W sobotę ze SPAL 41-letni bramkarz ponownie wskoczył między słupki bramki Juventusu. W tym sezonie trener Maurizio Sarri chętnie rotuje składem, a swojego podstawowego bramkarza, Wojciecha Szczęsnego, zdecydował się oszczędzić przed wtorkowym meczem Ligi Mistrzów z Bayerem Leverkusen.

Decyzja Sarriego otworzyła włoskiemu weteranowi drogę do pobicia rekordu Włoch pod względem liczby oficjalnych meczów na poziomie klubowym, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. Ze SPAL Buffon rozegrał spotkanie numer 903. Złożyło się na to kolejno 220 meczów w Parmie, 656 w Juventusie w latach 2001-2018, 25 w Paris Saint-Germain i 2 z powrotem w Juve, do którego doświadczony bramkarz zdecydował się wrócić po jednym sezonie spędzonym w stolicy Francji.

Występem przeciwko SPAL Buffon wyprzedził legendę Milanu Paolo Maldiniego, z którym do soboty miał po 902 występy. Legendarny obrońca całą karierę spędził w jednym klubie. Zakończył ją po sezonie 2008/2009, kiedy miał 41 lat, czyli tyle, ile teraz ma Buffon.

- Jeszcze dwa mecze temu nie zdawałem sobie z tego sprawy. Dowiedziałem się o tym dopiero po ostatnim występie, kiedy dogoniłem Paolo Maldiniego. Czuję wielką satysfakcję - powiedział świeżo upieczony rekordzista Włoch.

- Cieszę się, że doszedłem do tego, nie grając na siłę, tylko cały czas na wysokim poziomie - podkreślił Buffon, który rekord wykuł w trzech klubach.

Choć w Italii Buffon nie ma sobie równych, na świecie są piłkarze z większą liczbą występów na koncie. Rekordzistą wszech czasów pozostaje angielski bramkarz Peter Shilton, który w latach 1966-1997 (31 sezonów) uzbierał aż 1249 występów. Ale wszystko przed Buffonem. Legenda włoskiej piłki gra "dopiero" od 24 lat.