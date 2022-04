"Żenująca wpadka" Buffona

Poniedziałkowy mecz 36. kolejki Serie B (drugi poziom rozgrywkowy we Włoszech) w Perugii ułożył się fatalnie dla Parmy. Goście pierwszego gola stracili już w 5. minucie (rzut karny wykorzystał Salvatore Burrai).

Huczne świętowanie Pucharu Króla. Piłkarz Betisu w koszulce byłego reprezentanta Polski Piłkarze i kibice... czytaj dalej » Dwie minuty później nie popisał się Buffon. Doświadczony golkiper Parmy po podaniu jednego z kolegów nie trafił w piłkę. Do niej natychmiast dopadł Marco Olivieri, który miał przed sobą pustą bramkę. Na nic zdała się rozpaczliwa próba sprintu Buffona. 2:0.

Parma ostatecznie przegrała 1:2. Honorowego gola w drugiej połowie wbił Franco Vazquez. W zespole gości cały mecz rozegrał młodzieżowy reprezentant Polski Adrian Benedyczak.

"Wieczór do zapomnienia"

Kiks mistrza świata z 2006 roku był, rzecz jasna, szeroko komentowany po spotkaniu.

"Wieczór do zapomnienia dla Gigi Buffona. Bramkarz Parmy był bohaterem sensacyjnego błędu" - napisano na stronie internetowej telewizji Sky Sport Italia.

Wpadkę Buffona "La Gazzetta dello Sport", największy sportowy dziennik w Italii, określiła jako "żenującą".

Parma, której barwy Buffon reprezentuje od 2021 roku, zajmuje w tabeli Serie B 13. miejsce. Dawno straciła szanse na powrót do włoskiej elity, choć to był główny cel przed rozpoczęciem rozgrywek.