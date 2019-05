Buffon myśli o posadzie selekcjonera. "Nauczyć się innego języka i stylu życia"

06.06 | 28-letni bramkarz Juventusu Wojciech Szczęsny został spytany, czy rozmawiał z Gianluigim Buffonem o mundialu i pytał go o rady? - Jestem z nim cały czas w kontakcie - przyznał golkiper. - Ale jakoś nie usiadłem i nie pytałem go o rady na mundial. Mówił, że będzie kibicował Polsce... - zaskoczył Szczęsny, po czym dodał, że żartował. - By fajnie wyglądała konferencja - wyjaśnił.

Gracze wybrali. Lewandowski w jedenastce marzeń Bundesligi Gracze wybrali... czytaj dalej » W styczniu obchodził 41. urodziny. Z reprezentacją, poza złotem MŚ 2006, sięgnął też po wicemistrzostwo Europy w roku 2012. Serie A wygrał dziewięć razy, Ligue 1 raz. Nie triumfował w Lidze Mistrzów, tego sukcesu brakuje mu bardzo.

"Nie chciałem być Gigim Buffonem"

W lipcu 2018 r., po 17 sezonach spędzonych w Juventusie, Buffon został zawodnikiem PSG. Jego następcą w bramce drużyny z Turynu został Wojciech Szczęsny.



Wciąż nie wiadomo, czy kontrakt włoskiego weterana zostanie przedłużony. Wiadomo za to, co bramkarz chciałby robić po ogłoszeniu sportowej emerytury. Praca trenera klubowego go nie interesuje. Selekcjonera - jak najbardziej. Ciekawe, że niekoniecznie w reprezentacji swojego kraju.



- Chciałbym poznawać nowych ludzi i nowe miejsca, nauczyć się innego języka i stylu życia, robić to wszystko, co rozwijałoby mnie jako człowieka - mówił Buffon w rozmowie z CNN.

Źródło: Newspix Buffon myśli o posadzie selekcjonera

Dawno temu, kiedy miał 25 lat, dopadła go depresja, o czym później publicznie opowiadał. - Przez kilka miesięcy nic nie miało sensu. Ludzie dziwili się, mówili, że każdy chce być Gigim Buffonem. Problem polegał na tym, że ja nie chciałem nim być - wspominał.

Teraz stawia na optymizm. Na aktywność. - Najważniejsze jest to, by kiedyś powiedzieć sobie, że to wszystko miało sens. Że życie było ciekawe i satysfakcjonujące - oświadczył.