Buffon po zaledwie roku odchodzi z PSG

Buffon myśli o posadzie selekcjonera. "Nauczyć się innego języka i stylu życia" Ma w dorobku... czytaj dalej » Transfer Buffona do klubu z Paryża był wielkim zaskoczeniem. Włoch zdecydował się opuścić Juventus po 17 sezonach. W tym czasie wywalczył z zespołem z Turynu wszystkie możliwe trofea w kraju. W międzyczasie z reprezentacją okazał się najlepszy na mundialu w 2006 roku.

Wpadka w walce o ćwierćfinał

Brakowało mu jedynie triumfu w Lidze Mistrzów. 41-letni obecnie zawodnik liczył, że uda mu się spełnić marzenia razem z PSG. Tak się nie stało. Drużyna doszła zaledwie do 1/8 finału tegorocznych zmagań o Puchar Europy, gdzie przegrała z Manchesterem United.

W tej fazie odpadła trzeci raz z rzędu. Teraz okazało się, że Buffon po zaledwie roku opuszcza zespół na co dzień grający na stadionie Parc des Princes.

- Dziękuję za szansę życia w Paryżu i za wspólne emocje. Przyjeżdżałem do klubu pełen entuzjazmu i zostałem znakomicie przyjęty przez fanów. To było wspaniałe. Teraz moja przygoda poza Włochami dobiega końca. Chcę podziękować prezesowi i kolegom. Życzę wszystkim jak najlepiej i jestem przekonany, że zespól będzie w przyszłości pisał wspaniałą historię. To miejsce zawsze będzie moim domem – powiedział Buffon.

Jednocześnie poinformował, że dostał ofertę przedłużenia umowy o kolejny rok. Zawodnik nie zdecydował się jednak na jej przyjęcie. - Chcę teraz przygotować się na inne ludzkie przeżycia i zawodowe wyzwania – dodał legendarny kapitan Juventusu.



@gianluigibuffon : « Allez Paris ! Merci et bonne chance pour tout ! . »#GrazieGigipic.twitter.com/GeSVZyFuZB — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 5 czerwca 2019





Katastrofa PSG w Paryżu. Zadecydował karny w doliczonym czasie gry Niewiarygodny... czytaj dalej » - Nigdy nie zapomnę dumy, jaką całe PSG poczuło, kiedy zobaczyliśmy Buffona w klubowej koszulce. Po raz pierwszy w karierze Gianlugi podjął decyzję o opuszczeniu Włoch. Przyniósł do naszego zespołu mnóstwo profesjonalizmu, jakości i uśmiechu. Jest miłym i otwartym na świat człowiekiem. Zostanie na zawsze w naszej pamięci i będziemy czekać na jego wizyty – stwierdził prezes Nasser Al-Khelaifi.

Nie wiadomo, czy będzie dalej grał

W ostatnim sezonie Buffon pojawił się na murawie w 25 spotkaniach PSG we wszystkich rozgrywkach. Łącznie puścił 25 bramek. W dziewięciu meczach był niepokonany. Włoch o miejsce w składzie rywalizował z 26-letnim Alphonsem Areolą.

Na razie nie wiadomo, czy doświadczony piłkarz będzie kontynuował piłkarską karierę. Ponoć ma kilka ciekawych ofert.