Szpaler, pianka na głowie i czerwona karta. Znany sędzia zakończył karierę

Po końcowym gwizdku sobotniego spotkania w Serie A 46-letni Rocchi był wyraźnie wzruszony. Po kolei dziękował swoim asystentom i kolejnym piłkarzom. Z gratulacjami wybrał się do niego m.in. niezniszczalny Gianluigi Buffon.

Coup de sifflet final pour Gianluca ROCCHI hier soir sur Juventus - Roma, après une longue et exceptionnelle carrière d'arbitre débutée en 1989 @ArbitresSAFE@UnafArbitres@FFF@lequipe@20minutesSport@RefereeingBooks@FortheR93378109pic.twitter.com/6y7HynhMkz — ARBITREZ-VOUS (@ArbitrezVous) August 2, 2020

Żart Cuadrado

Złoty But na torcie. Tak Immobile świętował pokonanie Lewandowskiego Był triumf w... czytaj dalej » Później gracze Juventusu i Romy ustawili się w szpaler dla sędziego, gratulując mu w ten sposób udanej kariery. Wszyscy bili gromkie brawo, a Giorgi Chiellini i Edin Dżeko wręczyli bohaterowi pamiątkowe koszulki.

Na koniec Kolumbijczyk Juan Cuadrado, ku uciesze wszystkich zgromadzonych, rozpuścił arbitrowi na głowie białą piankę. Za swoje nieczyste zagranie otrzymał od Rocchiego czerwoną kartkę.

263 mecze Serie A

Kariera włoskiego sędziego zaczęła się w 1989 roku. W Serie A zadebiutował 16 maja 2004 roku w meczu Lecce - Reggina Calcio (2:1). Wtedy dostał do sędziowania spotkanie średniaków. Tym razem żegnali go mistrzowie z Juventusu i piłkarze Romy.

W sumie w Serie A prowadził aż 263 mecze, pokazał 1351 żółtych i 59 czerwonych, a 132 razy podyktował rzuty karne. W obecnym sezonie był rozjemcą w trzech spotkaniach Ligi Mistrzów. Jako ostatnie prowadził szlagierowe starcie Bayernu z Tottenhamem (3:1). W trakcie swojej kariery był arbitrem 36 spotkań zespołów z europejskiej elity. Miał także przyjemność pracować w finałach Ligi Europy UEFA i Superpucharu Europy.

Źródło: Getty Images Zabawny moment po ostatnim gwizdku sędziego Rocchiego

Sędziował Polakom

W swoim dorobku ma także występ na mistrzostwach świata w 2018 roku (trzy spotkania), a także na igrzyskach olimpijskich w 2012 roku. Sędziował także Biało-Czerwonym. Był arbitrem w meczach Polska-Anglia w el. MŚ 2014 oraz Polska-Dania w el. MŚ 2018.

12 maja 2013 roku został pierwszym sędzią we Włoszech, który przerwał starcie ze względu na rasistowskie okrzyki w kierunku zawodnika. Miało to miejsce w konfrontacji AC Milan - AS Roma, a obiektem ataku był Mario Balotelli.