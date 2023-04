"Z byka" do Lewandowskiego. Spięcie w meczu Barcelony

El Clasico, czyli starcie Barcelony z Realem Madryt, zawsze budzi ogromne emocje. Nie inaczej było tym razem. Barcelona pokonała Real Madryt 2:1, ale losy spotkania ważyły się do ostatnich minut. Na liście strzelców zabrakło Roberta Lewandowskiego, ale to po jego fantastycznym zagraniu padła zwycięska dla Katalończyków bramka.

Najpierw Lewandowski próbował strzałem głową pokonać bramkarza Getafe, ale David Soria jakimś cudem popisał się udaną interwencją. Za moment do Polaka podszedł Suarez, krnąbrny piłkarz gospodarzy, i miał coś do powiedzenia Lewandowskiemu.

Niższy o pół głowy Urugwajczyk nawet dotknął czołem głowę "Lewego", wręcz postraszył uderzeniem "z byka". Obydwaj żywo dyskutowali, ale sędzia nie zareagował. Chwilę wcześniej kazał obu zespołom zejść na przerwę.

Bez żółtej kartki

Suarez nie został upomniany, ale gdyby zarobił żółtą kartkę, nie powinien mieć o to pretensji, jego zachowanie można potraktować jako niesportowe zachowanie.

Getafe po 45 minutach bezbramkowo remisowało z Barceloną.

