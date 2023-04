Barcelona się nie popisała. Podobnie jak Lewandowski

Duma Katalonii nie ma ostatnio najlepszej passy. Sromotnie przegrała z Realem Madryt w ćwierćfinale Pucharu Króla (0:4) i odpadła z rozgrywek, po czym zaledwie zremisowała z przeciętną Gironą 0:0. Ewentualne zwycięstwo ze słabym Getafe miały poprawić nastroje w Barcelonie. Z takimi rywalami podopieczni trenera Xaviego powinni wygrywać w drodze po mistrzostwo.

Lewandowski bez gola

Real triumfuje w Kadyksie. Zabójcze cztery minuty Królewskich Real Madryt w... czytaj dalej » Na przełamanie na pewno liczył też Robert Lewandowski. Polski napastnik z 17 golami przewodzi klasyfikacji strzelców La Liga, ale ostatnio był w słabszej dyspozycji. Wpływ na to miała z pewnością kontuzja pleców, jakiej nabawił się w starciu z Ederem Militao z Realu.

"Lewy" od początku meczu z Getafe był aktywniejszy, niż w poprzednich spotkaniach. Musiał jednak ostro walczyć o pozycje z grającymi bezpardonowo obrońcami rywali. W pierwszej połowie nie udało mu się strzelić gola, choć miał ku temu okazje.

W 16. minucie piłka poszybowała w pole karne pod nogi Lewandowskiego, ten nie zorientował się w sytuacji i szansa przepadła. Polski napastnik groźnie strzelał tuż przed końcem pierwszej połowy, ale bramkarz David Soria świetnie interweniował.

Najlepszą okazję do strzelenia gola Barca miała w 26. minucie. Wówczas Raphinha znalazł się w sytuacji sam na sam z bramkarzem, ale trafił w słupek. Dobijający ten strzał Alejandro Balde także się nie popisał. Nie trafił czysto w piłkę, która ponownie obiła słupek.

Swoje okazje na gola mieli też miejscowi, kiedy bez powodzenia uderzali Munir El Haddadi i Enes Unal. Do przerwy mieliśmy więc wynik bezbramkowy.

Źródło: Getty Images Robert Lewandowski miał sporo pracy

Niewykorzystane okazje

Po zmianie stron Barcelona nadal męczyła się z Getafe. W 56. minucie Lewandowski miał dobrą okazję. Polak strzelał głową po podaniu Jordiego Alby, ale nie trafił w światło bramki.

Goście próbowali atakować, ale czynili to niemrawo i razili nieskutecznością. Co więcej, to piłkarze Getafe byli bliżej objęcia prowadzenia. Tuż przed końcem spotkania kapitalnej okazji nie wykorzystał Borja Mayoral. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem bezbramkowym.

Po tym meczu przewaga liderującej Barcelony nad drugim Realem Madryt zmalała do 11 punktów. W sobotę Królewscy pokonali Cadiz 2:0. Do końca rozgrywek pozostało dziewięć kolejek.

Getafe CF - FC Barcelona 0:0