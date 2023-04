Getafe CF - FC Barcelona. Kiedy i o której godzinie mecz La Liga?

El Clasico, czyli starcie Barcelony z Realem Madryt, zawsze budzi ogromne emocje. Nie inaczej było tym razem. Barcelona pokonała Real Madryt 2:1, ale losy spotkania ważyły się do ostatnich minut. Na liście strzelców zabrakło Roberta Lewandowskiego, ale to po jego fantastycznym zagraniu padła zwycięska dla Katalończyków bramka.

Ekipa z Camp Nou w poprzedniej kolejce bezbramkowo zremisowała u siebie z Gironą (0:0), ale i tak powiększyła swoją przewagę nad Królewskimi, którzy przegrali z Villarrealem (2:3). Katalończycy mają tytuł niemal na wyciągnięcie ręki, ale muszą wykonać w jego kierunku jeszcze kilka kroków.

Getafe CF - FC Barcelona. Kiedy i o której godzinie mecz?

Lewandowski zaczepiony przez sędziego. "Surrealistyczna rozmowa" Nietypową scenę... czytaj dalej » Spotkanie Getafe CF - FC Barcelona w ramach 29. kolejki ligi hiszpańskiej odbędzie się w niedzielę, 16 kwietnia. Mecz na Coliseum Alfonso Perez rozpocznie się o godzinie 16.15. Relacja i wynik na żywo w eurosport.pl.

Dla Roberta Lewandowskiego będzie to kolejna okazja, by zbliżyć się do tytułu króla strzelców La Liga. Polski napastnik imponował skutecznością w pierwszej części obecnego sezonu, ale w 2023 roku niewiele powiększył swój bramkowy licznik. Obecnie ma na swoim koncie 17 goli w 24 ligowych występach. Drugą pozycję w tym zestawieniu zajmuje wielki rywal Lewandowskiego z Realu Madryt Karim Benzema. Francuz zdobył w tych rozgrywkach 14 bramek w 18 meczach.

Kapitan reprezentacji Polski w ostatnich spotkaniach z Królewskimi w Pucharze Króla oraz z Gironą w lidze nie zdołał trafić do siatki. Sam przyznał jednak, że zmagał się w nich z bólem, który utrudniał mu pokazanie pełni możliwości. Lewandowski planuje jednak zacisnąć zęby i nie chce słyszeć o odpoczynku od gry.

- Nie jestem jednym z tych, którzy nie grają, bo odczuwają ból. We wtorek wstałem i już mogłem chodzić. Mam nadzieję, że w następnym meczu zagram lepiej - powiedział.

W rundzie jesiennej Polak nie zagrał z Getafe na Camp Nou z powodu zawieszenia za czerwoną kartkę. Najbliższy rywal Barcelony plasuje się na 15. miejscu w tabeli z trzema punktami przewagi nad strefą spadkową.