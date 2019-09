Koszmarna seria zakończona. Barcelona w końcu wygrała na wyjeździe

To było zaskakujące rozpoczęcie nowego sezonu w Primera Division.

Żeby przypomnieć sobie ostatnie zwycięstwo Barcelony poza Camp Nou, trzeba cofnąć się do końcówki kwietnia. Wówczas ekipa Ernesto Valverde ograła w ligowym meczu Alaves 2:0. Potem przez pięć kolejnych miesięcy, czy to w Primera Division, czy Pucharze Króla, czy Lidze Mistrzów, mistrzowie Hiszpanii nie potrafili wrócić do domu z trzema punktami.

Asysta bramkarza, debiutancki gol

W sobotę kibice Blaugrany mogą sobie powiedzieć: nareszcie. Chociaż na przedmieścia Madrytu ich pupile wybrali się bez kontuzjowanego lidera Leo Messiego, i ich gra nie porywała, to jednak tym razem była skuteczniejsza od rywali.

Pierwszy trafił cztery minuty przed przerwą Luis Suarez. Urugwajczyk otrzymał kapitalną piłkę od bramkarza Marca-Andre ter Stegena, nie zastanawiał się długo tylko od razu przelobował golkipera gospodarzy Davida Sorię.

Źródło: EPA/QUIQUE GARCIA W ten sposób Suarez dał prowadzenie Barsie

Cztery minuty po przerwie było już 2:0. Carles Perez huknął z dystansu, bramkarz Getafe wybił piłkę przed siebie, a z dobitką pospieszył Junior Firpo. Dla urodzonego na Dominikanie Hiszpana to pierwszy gol w katalońskich barwach.

Źródło: PAP/EPA/FERNANDO ALVARADO Radość Firpo była zrozumiała

Chociaż Katalończycy kończyli w dziesięciu - w 83. minucie drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę obejrzał Clement Lenglet - dotrwali do końca z wygraną 2:0. Przynajmniej do wieczora awansowali na pozycję wicelidera tabeli.