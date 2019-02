Zagadkowy gest po golu Realu. Piłkarz zdradził rodzinny sekret

Asensio urodził się na Majorce w baskijsko-holenderskiej rodzinie. W Holandii do dziś ma wielu bliskich. Podczas spotkania w Amsterdamie mógł liczyć na ich wsparcie. Jak podaje dziennik "Marca", na trybunach zasiadło aż jedenastu jego krewnych, między innymi ojciec i brat.

Pomocnik Realu na boisku pojawił się w drugiej połowie. Trafił niespełna kwadrans po wejściu. Królewscy ponownie wyszli na prowadzenie, którego nie oddali już do końca. "Marca" pisze, że to jedna z najważniejszych bramek w karierze Asensio. Jej wyjątkowość podkreśla się też z innego powodu.

"Drugi dom"

Zaraz po trafieniu zawodnik zaczął wykonywać tajemnicze gesty. Dopiero po meczu - publikując wpis na Twitterze - dał do zrozumienia, o co chodziło.

"Ten gol jest dla Was. Świetnie wrócić do mojego drugiego domu i wygrać" - napisał. Do tego oznaczył hasztagiem słowo "masło orzechowe", wyszło więc na jaw, że ciesząc się, imitował ruch, jakim rozsmarowuje się masło na kromce chleba.



Feliz por volver a mi segunda tierra y por la victoria. Het doelpunt is voor jullie. #pindakaas / Happy to return to my second home and for the victory. #MA20#UCLpic.twitter.com/Hg4yC6ZUKP — Marco Asensio (@marcoasensio10) 13 lutego 2019





Jak pisze dziennik "Marca", wszystko ma związek z dzieciństwem Hiszpana. Mały Marco wychowywał się po części w Holandii. Tam, oprócz snucia marzeń o grze w Ajaksie, rozsmakował się w maśle orzechowym. Rodzina do dziś przywozi je zawodnikowi za każdym razem, gdy odwiedza go w Madrycie.

Jak Marco Van Basten

Hiszpanie zaznaczają, że, ciesząc się w ten sposób, Asensio chciał pokazać, że pamięta o bliskich. Robił to zresztą już wcześniej. Wiele bramek dedykował swojej matce, która zmarła w 2011 roku, gdy Marco miał piętnaście lat. Maria Gertruida Margaretha Willemsem była Holenderką. Imię Marco dała synowi na cześć słynnego napastnika tamtejszej reprezentacji Marco Van Bastena.

Gdy Asensio miał osiemnaście lat, był namawiany do gry w reprezentacji Holandii przez Ruuda van Nistelrooya, ówczesnego asystenta selekcjonera kadry. Już wtedy był młodzieżowym reprezentantem Hiszpanii. Holendrom grzecznie odmówił. Dziś ma na koncie dwadzieścia spotkań w kadrze La Roja.