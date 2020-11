"Gerd śpi i powoli odchodzi. Wydaje mi się, że nie cierpi"

Mueller od lat zmaga się z chorobą Alzheimera, a jego stan zdrowia jest coraz gorszy. Były piłkarz przebywa w domu opieki, gdzie codziennie odwiedza go żona Uschi.

Teraz przykuty do wózka, milczący, karmiony przez żonę. Na jego rekord polował Lewandowski W polu karnym... czytaj dalej » - Masuję mu dłonie, mówię do niego wolno i wyraźnie. Oglądamy też telewizję, jeśli nawet sam tego nie zauważa - opowiada Uschi Mueller w rozmowie z "Bildem".

"Tak, był alkoholikiem"

Gerd Mueller, kiedyś silny napastnik, postrach obrońców i bramkarzy, dziś jest cieniem człowieka. Waży 60 kilogramów. - Prawie nic nie je, ledwo potrafi coś przełknąć. Cały czas leży w łóżku i dosłownie przez kilka chwil jest świadomy. To takie miłe, gdy otwiera oczy. Mrugnięciem potrafi zasygnalizować "tak" lub "nie" - mówi pani Mueller.

- Zawsze był wojownikiem i nie brakowało mu odwagi przez całe życie. Teraz też tak jest. Gerd śpi i powoli odchodzi. Jest spokojny. Wydaje mi się, że nie cierpi. Mam nadzieję, że nie myśli o swoim losie i o chorobie, która pozbawia ludzi resztek godności - dodaje.

Małżeństwem są od 1967 roku. Przeszli niejedno w życiu, nie zawsze było kolorowo, choć Gerd Mueller odnosił mnóstwo sukcesów na boisku. - Tak, był alkoholikiem, trudnym przypadkiem. Jednak nikt nie pisze, że też jednym z niewielu, u którego nie nastąpił nawrót choroby - podkreśla Uschi Mueller.

- On nigdy nie zdawał sobie sprawy ze swoich osiągnięć. Po prostu dobrze się bawił. Nigdy nie myślał, że jest najlepszy. Zawsze był pokorny, powściągliwy, wręcz wycofany, ale również przyjacielski. Tyle dla mnie zrobił. Czuję potrzebę, żeby mu towarzyszyć - tłumaczy.

"Bomber der Nation"

Gerd (pełne imię: Gerhard) Mueller urodził się 3 listopada 1945 roku w Noerdlingen. Jest legendą reprezentacji RFN oraz Bayernu Monachium. Kibice mówią o nim "Bomber der Nation".



To on strzelił jedynego gola w decydującym o awansie do finału MŚ 1974 meczu z Polską, na zalanym wodą Stadionie Leśnym we Frankfurcie. W spotkaniu o złoto przeciwko Holandii, przy stanie 1:1, w 43. minucie zdobył bramkę, która zapewniła tytuł gospodarzom.

Źródło: Getty Images "Mecz na wodzie". Jan Tomaszewski broni strzał Muellera. Skapituluje w 76. minucie

Po turnieju zrezygnował z gry w drużynie narodowej. Podobno obraził się, bo z bankietu po mistrzostwach wyproszono żony piłkarzy. Miał w dorobku 68 goli w 62 występach (1967-74).

W roku 1972 został też mistrzem Europy.

Z Bayernem był między innymi cztery razy mistrzem kraju, trzykrotnie triumfował także w Pucharze Europy. W 1970 otrzymał "Złotą Piłkę" dla najlepszego piłkarza w Europie. Jest najskuteczniejszym piłkarzem w historii Bundesligi - 365 goli. To jego rekord - 40 bramek w jednym sezonie - próbuje pobić Robert Lewandowski, który w poprzednich rozgrywkach zatrzymał się na 34. Łącznie w lidze niemieckiej Polak ma ich 246.