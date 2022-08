Chciał uszczęśliwić córki po golu i został ukarany

Co takiego zrobił Moreno, gdy cieszył się z gola? Wystawił język i złapał się za uszy. Prowadzący spotkanie sędzia Ricardo de Burgos Bengoetxea uznał, że napastnik przesadził i ukarał go żółtą kartką.

- Każdy kto mnie zna wie, że nigdy nie okazałem na boisku komukolwiek braku szacunku. W ten sposób celebruję gole, robię to dla moich córek, dlatego wystawiam język – tłumaczył przed kamerami tuż po meczu.

Co ciekawe, Moreno faktycznie cieszy się tak praktycznie po każdej bramce od kilku sezonów.

Źródło: Getty Images Gerard Moreno od kilu sezonów prezentuje "cieszynkę" dla córek

Pretensje piłkarzy i kibiców

Najwyraźniej nie wiedział o tym nie tylko sędzia, ale również zawodnicy Atletico. Najpierw z pretensjami podbiegł do niego bramkarz madrytczyków Jan Oblak, a po chwili doszło do małej przepychanki z obrońcą Jose Gimenezem. Przez cały czas Moreno próbował powiedzieć, że to nie była prowokacja, także arbitrowi. Jednak ten pokazał mu żółty kartonik.

Źródło: Getty Images Bramkarz Jan Oblak (w środku), twierdził, że doszło do prowokacji

Na tym nie koniec. Gdy mecz się zakończył kibice Atletico w niecenzuralnych słowach pożegnali Moreno, a w jego kierunku poleciały m.in. zapalniczka i butelka z wodą.

Villarreal postanowił odwołać się od decyzji arbitra.

Powszechne gesty

Klub od razu po meczu poinformował komisję dyscyplinarną La Ligi, że żadna prowokacja nie miała miejsca. Opłaciło się.

"Komisja wydała ocenę i postanowiła usunąć żółtą kartkę dla Gerarda Moreno i Villarreal, uznając, że nie doszło do prowokacji, a gesty wykonane przez piłkarza po strzelonym golu są dla niego powszechne" – napisano w uzasadnieniu.

Po dwóch kolejkach ligowych Villarreal zajmuje pierwsze miejsce w tabeli z dorobkiem 6 pkt i dzięki lepszemu bilansowi bramkowemu wyprzedza m.in. Real Madryt i Real Betis. Moreno, oprócz wspomnianego gola przeciwko Atletico, nie zanotował do tej pory więcej trafień.