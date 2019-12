Linetty bohaterem derbów. "Niewyczerpany silnik"

Video: x-news

Linetty: W Polsce można wygrać nie wykorzystując sytuacji, w...

30.07 | - Basel pokazało nam, że na takim poziomie jak się nie wykorzystuje sytuacji, to przeciwna drużyna zawsze wykorzysta to co ma i traci się bramki - powiedział po porażce 1:3 ze Szwajcarami w pierwszym meczu III rundy eliminacji Ligi Mistrzów pomocnik Lecha Karol Linetty.

»