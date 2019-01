Genoa chce gigantycznych pieniędzy za Piątka. Może pobić rekord Milika

Światowe gwiazdy piłki nożnej postanowiły wziąć udział w nietypowej konkurencji. Leo Messi, Neymar czy Robert Lewandowski publikowali w mediach społecznościowych filmiki, na których wkręcali piłkę z rzutu rożnego bezpośrednio do bramki. Jak im to wyszło? Efekty w kolejnym świąteczno-noworocznym odcinku Wattsów.

Za 23-latka Genua zapłaciła latem krakowskiemu klubowi 4,5 mln euro. Polak jest objawieniem tego sezonu Serie A. Strzelił 13 goli w 19 meczach. Jeszcze lepiej wygląda ta statystyka, gdy pod uwagę weźmie się wszystkie oficjalne rozgrywki – 19 bramek w 21 spotkaniach.

Teraz pojawił się temat jego przejścia do AS Roma. Klub z Wiecznego Miasta na półmetku rozgrywek zajmuje szóstą pozycję, ze stratą zaledwie dwóch punktów do miejsca gwarantującego grę w Lidze Mistrzów. Nic więc dziwnego, że zimą rzymska drużyna zamierza dokonać korekt w składzie, aby móc przedostać się do tych elitarnych rozgrywek.

- Transfer byłby możliwy, gdyby nie życzyli sobie 70 mln euro. Dla mnie to dobry piłkarz, ale gra tylko w Genui. Czy jesteśmy pewni, że strzelałby tak samo w klubie pokroju Chelsea? – zapytał Monchi.

Piątek w tym sezonie zdobył ponad połowę bramek Genoi we wszystkich rozgrywkach.

Nawet w przypadku pozostania w klubie z portowego miasta do końca sezonu, Piątek ma szansę stać się najdroższym polskim piłkarzem w historii, ponieważ w letnim okienku transferowym nie powinno brakować chętnych do jego zatrudnienia. Do tej pory najwięcej za piłkarza znad Wisły zapłaciło Napoli, które w 2016 roku kupiło z Ajaksu za 32 mln euro Arkadiusza Milika. Na drugim miejscu w tym zestawieniu znajduje się Grzegorz Krychowiak – 27,5 mln euro. Serwis "Transfermarkt" na 70 mln euro wycenia Roberta Lewandowskiego.

Nie ma powrotu tematu Malcolma

Dyrektor sportowy AS Roma w rozmowie z włoską gazetą zdradził również, że klub nigdy nie powróci już do rozmów z Malcomem. Brazylijski napastnik kilka miesięcy temu wybierał między grą w Rzymie a Barcelonie. Ostatecznie zdecydował się na Dumę Katalonii, w której sporadycznie pojawia się na murawie. Monchi poinformował także, że na ten moment nierealne wydaje się sprowadzenie do Wilków Daniele Ruganiego oraz Hectora Herrery.