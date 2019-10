Piątek zszedł z boiska, AC Milan odżył. Niezwykłe emocje za trzy punkty

Trener Milanu nie odstawi Piątka. "Jeśli on nie trafia, to kto ma trafiać?" AC Milan... czytaj dalej » Ten dzień miał być wyjątkowy dla Piątka. Kariera polskiego napastnika w Serie A rozpoczęła się właśnie w Genoi. To do tego klubu trafił latem 2018 roku z Cracovii. Kapitalne pół roku w nowym zespole sprawiło, że w styczniu przeszedł za 35 milionów euro do AC Milan. Początek w ekipie Rossonerich miał równie dobry. Kibice się w nim zakochali. Wydawało się, że w nowym sezonie będzie podobnie.

Nadal bezbarwny

Tymczasem jest fatalnie. Piątek gra bardzo słabo i jest coraz mocniej krytykowany ze wszystkich stron. Strzelił tylko dwa gole z rzutów karnych. Wydawało się, że mecz w Genui będzie dla niego szansą na odrodzenie się. Niestety, tak się nie stało. Polak znów zaprezentował się poniżej oczekiwań. Miał tylko jeden kiepski strzał i po zmianie stron nie pojawił się już na murawie.

Wtedy mediolańczycy przegrywali 0:1. W pierwszej połowie bramkę dla miejscowych zdobył Lasse Schoene. Duńczyk strzelił z daleka z wolnego, a katastrofalnie zachował się Pepe Reina. Hiszpan krótko przed rozpoczęciem meczu zastąpił między słupkami Gianluigiego Donnarummę, który narzekał na problemy żołądkowe.

Piątek z wozu, Milanowi lżej

Roszady dokonane w przerwie przez trenera gości Marco Giampaolo przyniosły szybki efekt. Gra Milanu znacznie się poprawiła, a efektem były dwa gole. Najpierw w 52. minucie do wyrównania doprowadził Theo Hernandez, a kilka minut później rzut karny wywalczył wprowadzony po przerwie Rafael Leao. Pewnym strzałem z jedenastu metrów popisał się Frank Kessie.

Wydawało się, że goście, którzy grali z przewagą jednego zawodnika po czerwonej kartce dla Davide Biraschiego spokojnie utrzymają wynik. Tymczasem czekały ich emocje do samego końca.

W 88. minucie znów fatalnie zachował się Reina. W polu karnym sfaulował Christiana Kouamego. Doświadczony golkiper za chwilę jednak się zrehabilitował. W dobrym stylu obronił strzał Schoene. Do końca nic już się nie zmieniło.

Źródło: Getty Images Pepe Reina obronił strzał Lasse Schoene w meczu Genoa - AC Milan

Goście zdobyli trzy punkty po trzech ligowych porażkach z rzędu. Dzięki temu zwycięstwu AC Milan awansował na 11. miejsce w tabeli. Gdyby w sobotę przegrał, to znalazłby się w strefie spadkowej.

Genoa CFC - AC Milan 1:2 (1:0)

Bramki: Schoene (41) - Hernandez (52), Kessie (57 k.)