"Kompletny, tańczy z piłką". Trener rozpływał się nad grą Zielińskiego

W rewanżowym meczu półfinału Pucharu Włoch Napoli zremisowało z Interem 1:1. Dla gospodarzy gola strzelił Dries Mertens, goście odpowiedzieli trafieniem Christiana Eriksena. Do finału awansowało Napoli, które w pierwszym meczu wygrało 1:0. W finale zagra również Juventus.

Futbol wraca we Włoszech. Zawodnicy Napoli, w tym Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński, przygotowują się do rewanżowego meczu półfinałowego Coppa Italia z Interem Mediolan. Pierwsze spotkanie drużyna polskich piłkarzy wygrała na San Siro 1:0 po golu Fabiana Ruiza.

Polak na Sardynii przechodził samego siebie. Strzelał gole nie dość że piękne, to również te najważniejsze. Na 1:0 huknął potężnie z dystansu, a na 2:1 trafił po akcji, która mogła przywołać wspomnienie Dennisa Bergkampa w najlepszej formie.



Co za bramka!



ALEŻ TECHNIKA! CO ZA MECZ, CO ZA FORMA ZIELIŃSKIEGO!



"Zieliński tańczy z piłką"

Świetne otwarcie roku Zielińskiego. Dwa gole i wygrana Napoli Piotr Zieliński... czytaj dalej » - Zieliński? Ja jako piłkarz nigdy nie zdobyłem takich bramek. On tańczy z piłką, wykonuje niesamowite zwroty. Jest kompletnym piłkarzem - mówił Gattuso w rozmowie ze Sky Sports. Szkoleniowiec zachwycał się również techniką Polaka i wskazał, jakiego elementu brakuje mu, by stać się piłkarzem z absolutnego topu. Zdaniem Włocha jest to "złośliwość".

Mimo wysokiego zwycięstwa i popisu Zielińskiego Gattuso nie był w pełni zadowolony z gry swojej ekipy na Sardynii. Złościł się, że drużyna stworzyła sobie 10 świetnych okazji i zbyt wiele z nich nie wykorzystała. - Często wyglądamy jak gang dzieciaków, który boi się dostawić stopę. A przecież w Serie A to my tworzymy najwięcej akcji, które mogą skutkować golem - stwierdził.

Napoli jest obecnie czwartą drużyną w ligowej tabeli. Ma dziewięć punktów straty i jeden mecz rozegrany mniej niż prowadzący Milan. Zieliński uzbierał jak dotąd trzy gole i tyle samo asyst.