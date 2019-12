Napoli długo się nie zastanawiało. Milik i Zieliński mają nowego trenera

19.10 | SSC Napoli pokonało Hellas Verona 2:0 w 8. kolejce Serie A. Bohaterem meczu został Arkadiusz Milik, który trafił do siatki w lidze włoskiej po wielu miesiącach przerwy.

Arkadiusz Milik z kolejnym golem we włoskiej ekstraklasie. Napastnik reprezentacji Polski trafił dla Napoli w zremisowanym 2:2 spotkaniu z Atalantą.

Gennaro Gattuso zastąpił na stanowisku trenera Napoli zwolnionego we wtorek Carlo Ancelottiego.

Pierwszy taki wieczór Milika pod Wezuwiuszem. "Wszystko zaczęło się na nowo" Arkadiusz Milik... czytaj dalej »

We wtorkowy wieczór wicemistrzowie Włoch przełamali się i dzięki hat-trickowi Arkadiusza Milika rozbili belgijski Genk 4:0. Na ratunek dla Ancelottiego jednak było za późno. Właściciel klubu Aurelio de Laurentiis stracił do niego cierpliwość, albowiem drużyna od 23 października notowała serię dziewięciu meczów bez wygranej i spadła na dopiero siódme miejsce w Serie A.

Na razie do końca sezonu

Sezon w Neapolu ma ratować Gattuso. Według Sky Sports, 41-letni szkoleniowiec związał się z klubem do końca rozgrywek, a jego ewentualne pozostanie na stanowisku zależne jest od końcowego wyniku w lidze. Warunkiem dalszej współpracy z drużyną Milika i Piotra Zielińskiego ma być co najmniej czwarte miejsce i awans do przyszłorocznej Ligi Mistrzów.

Od początku trwającego sezonu Gattuso pozostawał bez pracy. Wcześniej odpowiadał za wyniki Milanu, gdzie jego podopiecznym był Krzysztof Piątek.

Insigne kluczowym zawodnikiem

- Wybrałem Napoli, bo to wielki klub ze świetnym prezydentem, zapleczem i zawodnikami. O pieniądzach nie rozmawialiśmy długo, a decyzja nie była trudna - niemal od razu się zgodziłem - przyznał Gattuso na pierwszej konferencji prasowej w Neapolu.

Jego debiutem w nowej roli będzie sobotni mecz przeciwko Parmie. - Byłbym hipokrytą, mówiąc, że nie mam pomysłu na wyjściowy skład, ale to zależeć będzie od regeneracji piłkarzy po meczu z Gentem - stwierdził.

Gattuso zdementował też spekulacje włoskich mediów dotyczące ewentualnego odstawienia na boczny tor Lorenzo Insigne. - To kluczowy zawodnik i wierzę w niego tak jak we wszystkich pozostałych. Jest kapitanem, człowiek urodzonym w Neapolu, po prostu symbolem. Ale ja chcę, by każdy z moich zawodników dawał z siebie wszystko, nie tylko Insigne - dodał.