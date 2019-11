Norweg znowu trafił. Pierwszy taki nastolatek w Lidze Mistrzów

31.05 | - Pamiętam jak miałem 13 lat, to strzeliłem w jakimś meczu 13 goli - przyznał Erling Haland, od czwartku nowy bohater Norwegów. Strzelić dziewięć goli w jednym meczu podczas mistrzostw świata do lat 20 do czwartku jeszcze nikomu się nie udało. 18-latek kontynuuje rodzinne tradycje.

Norweski napastnik rozpoczął środowy wyjazdowy mecz 5. kolejki z KRC Genk na ławce rezerwowych. Na murawie zameldował się dopiero w 62. minucie, przy prowadzeniu Salzburga 2:0. Wystarczyło, by dwukrotnie zapisać się w protokole sędziowskim. Już siedem minut po wejściu zaliczył asystę przy trafieniu Hee-Chan Hwanga. W 87. doczekał się swojego gola, popisując się ładnym strzałem nad bramkarzem rywali. 19-latek szturmem bierze Ligę Mistrzów. Jest lepszy od Lewandowskiego Erling Haaland ma... czytaj dalej »

Polak w nielicznym gronie

To już ósmy gol Halanda w Lidze Mistrzów. 19-latek został w ten sposób pierwszym nastolatkiem w historii Ligi Mistrzów, który zdobywał bramkę w pięciu kolejnych meczach fazy grupowej. W tak młodym wieku nie dokonał wcześniej tego żaden inny piłkarz. A w ogóle takim wyczynem pochwalić się może tylko pięciu piłkarzy: Alessandro Del Piero (Juventus, w sezonie 1995/96), Siergiej Rebrow (Dynamo Kijów, 1997/98), Neymar (PSG, 2017/18), Cristiano Ronaldo (Real Madryt, 2017/18) oraz Robert Lewandowski (Bayern Monachium, 2019/20). To właśnie Polak z 10 golami lideruje w klasyfikacji strzelców tego sezonu Champions League, ale tuż za nim jest Haaland, który goli ma osiem.

Norweg jest także pierwszym graczem, który zgromadził tyle bramek w pierwszych pięciu spotkaniach. Harry Kane i Diego Costa trafiali po siedem razy w tej samej liczbie meczów.



5 - Red Bull Salzburg’s Erling Haaland has become the first teenager in the history of the European Cup/UEFA Champions League to score in five consecutive appearances in the competition. Famous. #UCLpic.twitter.com/6YYNOVXFgb — OptaJoe (@OptaJoe) November 27, 2019

Łeb w łeb z Lewandowskim

Gol młokosa przeciwko Genkowi był jego 27. w 19 meczach tego sezonu we wszystkich rozgrywkach. Tyle samo trafień zgromadził dotychczas i Lewandowski, ale Polak potrzebował do tego 20 spotkań.

Dzięki Norwegowi Salzburg wciąż ma szansę na to, by awansować do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. W ostatniej kolejce podejmie na własnym boisku Liverpool.