Gavi z nagrodą Golden Boy 2022

Plebiscyt "Golden Boy" na najlepszego piłkarza do lat 21 na Starym Kontynencie jest organizowany przez włoski dziennik sportowy "Tuttosport" od 2003 roku. W ostatnich kilkunastu latach nagrodę zdobywali tacy zawodnicy jak Lionel Messi, Paul Pogba, Kylian Mbappe czy Erling Haaland.

Gavi zwycięzcą, Zalewski w czołowej dwudziestce

W czerwcu włoscy dziennikarze przedstawili stu nominowanych do tej prestiżowej nagrody w tym roku. Widniały na niej nazwiska trzech Polaków: Zalewskiego (AS Roma), Kacpra Kozłowskiego (Vitesse Arnhem) oraz Jakuba Kamińskiego (VfL Wolfsburg).

Lista co pewien czas była stopniowo zawężana, najpierw do 80, potem do 60, następnie do 40, a w połowie października znajdowało się na niej już tylko 20 graczy. Z trójki Biało-Czerwonych został zaledwie jeden - Zalewski.

20-letni Polak był liderem internetowego głosowania, ale statuetka, głosami jury, powędrowała ostatecznie w ręce Gaviego, który w decydującej rozgrywce wyprzedził Edouardo Camavingę (Real Madryt), Jude'a Bellinghama (Borussia Dortmund) oraz Jamala Musialę (Bayern Monachium).

Końcowe miejsce Zalewskiego nie zostało ujawnione.



Dla Gaviego to drugie istotne wyróżnienie w krótkim odstępie czasu. W poniedziałek, podczas gali Złotej Piłki, został uhonorowany Trofeum Raymonda Kopy dla najlepszego piłkarza do lat 21.

Źródło: Getty Images Gavi jest piłkarzem Barcelony

Co więcej, młody Hiszpan został drugim zawodnikiem Barcelony z rzędu, który triumfował w tym plebiscycie, ponieważ w 2021 roku wygrał Pedri.

Nagroda Golden Boy 2022 zostanie oficjalnie wręczona 7 listopada w Turynie.

Finaliści nagrody Golden Boy 2022:

Gavi (FC Barcelona) - zwycięzca

Eduardo Camavinga (Real Madryt)

Jude Bellingham (Borussia Dortmund)

Jamal Musiala (Bayern Monachium)

Karim Adeyemi (Borussia Dortmund)

Fabio Carvalho (Liverpool)

Ansu Fati (FC Barcelona)

Wilfried Gnonto (Leeds United)

Ryan Gravenberch (Bayern Monachium)

Josko Gvardiol (RB Lipsk)

Nuno Mendes (PSG)

Fabio Miretti (Juventus)

Nico Gonzalez (Valencia)

Pedri (FC Barcelona)

Giorgio Scalvini (Atalanta)

Benjamin Sesko (RB Lipsk)

Antonio Silva (Benfica)

Mathys Tel (Bayern Monachium)

Destiny Udogie (Udinese)

Nicola Zalewski (AS Roma)