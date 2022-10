Jeden mecz, dwie kontuzje. Alarm w Barcelonie

Pierwszy z boiska musiał zejść Gavi. Piłkarz, który w ostatnim tygodniu został laureatem nagrody Kopa Trophy magazynu "France Football" oraz plebiscytu "Golden Boy" dziennika "Tuttosport" na najlepszego piłkarza do lat 21 na Starym Kontynencie, po zderzeniu z rywalem doznał urazu pachwiny.

18-letni pomocnik został zmieniony w 34. minucie przez reprezentanta Wybrzeża Kości Słoniowej Francka Kessie. Duma Katalonii prowadziła już wówczas 3:0.

Źródło: Getty Images Gavi zwijał się z bólu

Drugiego gola dla gospodarzy strzelił Sergi Roberto, który po interwencji w końcówce spotkania długo nie podnosił się z murawy. Meczu nie dokończył. Boisko opuszczał na elektrycznym pojeździe w towarzystwie lekarzy z dużym grymasem bólu.

Źródło: Getty Images Roberto czeka przerwa w grze

Znowu odpocznie

- Gaviemu nic nie jest, to tylko uraz przywodziciela. Problem Sergiego wydaje się poważniejszy. Może być wyłączony z gry na kilka dni - wyjawił po meczu z Baskami trener Barcelony Xavi Hernandez.

Klub w oficjalnym komunikacie przekazał, że prawy obrońca doznał zwichnięcia lewego ramienia. Nie poinformował jednak, jak długo potrwa jego absencja. Zdaniem dziennikarzy "Mundo Deportivo" 30-latek nie wróci już do gry przed mistrzostwami świata, które rozpoczną się w Katarze za niespełna miesiąc. Ostatni mecz przed przerwą Barca rozegra 8 listopada z Osasuną.



LATEST NEWS Sergi Roberto has a dislocated left shoulder. He is out and his recovery will determine his availability. pic.twitter.com/ZykHlp92Qc — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 23, 2022





W tym sezonie Roberto, który może występować również w pomocy, opuścił już trzy mecze z powodu kontuzji mięśniowej odniesionej w meczu 1. kolejki Ligi Mistrzów z Viktorią Pilzno.

Urazy Hiszpanów to złe wiadomości dla trenera Dumy Katalonii w obliczu zbliżających się meczów: w środę w 5. kolejce Champions League z Bayernem Monachium oraz w sobotę w LaLiga z Valencią. W przypadku kontuzji