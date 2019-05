"Może wcześniej Piątek zdobywał zbyt wiele bramek"

27.09 | Czy w sobotę, czy w niedzielę, czy we wtorek - jemu nie robi to żadnej różnicy. Krzysztof Piątek strzela w Genoi jak szalony. Mecz z Chievo był już piątym z rzędu w którym umieścił piłkę w siatce. Wcześniej w jego klubie nie udało się to żadnemu piłkarzowi. Komentatorzy podczas transmisji powiedzieli o nim "mafijny killer". Włoscy komentatorzy nazywają Polaka "Il Pistolero", czyli rewolwerowiec.

23.02 | "I zabawa trwa nadal. Czy to jeszcze kogoś może dziwić?" - powiedzieli komentatorzy po golu Krzysztofa Piątka w meczu 25. kolejki Serie A z Empoli. Dla polskiego snajpera Milanu był to już 26. gol w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach. Dzięki niemu, wyprzedził o jedno trafienie samego Roberta Lewandowskiego.

2.04 | Krzysztof Piątek zdobył 20. bramkę w tym sezonie włoskiej ekstraklasy. Piłkarz AC Milan trafił do siatki w 30. kolejce, a jego zespół zremisował u siebie z Udinese 1:1. Do prowadzącego w klasyfikacji strzelców Fabio Quagliarelli Polakowi brakuje jeszcze jednego gola.

"Rewolwer bez naboi". Forma Piątka przedmiotem troski włoskich mediów AC Milan... czytaj dalej » Piątek ostatni raz pokonał bramkarza Juventusu Wojciecha Szczęsnego 6 kwietnia. Później coś się zacięło. Od czterech spotkań w Serie A (Lazio, Parma, Torino i Bologna) pozostaje bez bramki. Jeśli doliczymy krajowy puchar (Lazio), uzbiera się ich już pięć.

"Nie mam z nim żadnego problemu"

Gattuso stracił cierpliwość do Polaka, zachwycającego wcześniej po transferze z Genoi. Przeciwko Torino (0:2) zdegradował go do roli rezerwowego. Mimo to Polak pozostaje najgroźniejszym piłkarzem zespołu (osiem goli przy sześciu Suso i wypędzonego do Chelsea Gonzalo Higuaina). W ostatnim meczu z Bologną (2:1) Piątek wrócił do jedenastki. Ma się w niej znaleźć również w sobotni wieczór, gdy Milan zagra z Fiorentiną na jej stadionie.



- Nie mam z nim żadnego problemu. Może wcześniej zdobywał zbyt wiele bramek - zastanawiał się Gattuso na konferencji prasowej.



Milik wspomina zmarnowaną okazję. "Byliśmy bliscy wyeliminowania Liverpoolu" Po awansie... czytaj dalej » I dodał: - Musi zachować spokój i pracować dla drużyny. Teraz najważniejsze są zwycięstwa.

"Każdy mecz jak finał"

Z ośmiu ostatnich ligowych występów tylko dwa zakończyły się wygraną mediolańczyków. Stracili w ten sposób czwarte miejsce, ostatnie gwarantujące udział w Lidze Mistrzów, na rzecz Atalanty.

Światełkiem w tunelu było zwycięstwo z Bologną 2:1 w ostatniej kolejce. Do ekipy z Bergamo piąty Milan w dalszym ciągu traci jednak trzy punkty. Do końca sezonu pozostały trzy kolejki.

- Zwycięstwo nad Bologną nie przyszło łatwo, ale było bardzo ważne. Wszyscy ciężko pracujemy i bardzo chcemy awansować do Ligi Mistrzów. Każdy z nadchodzących meczów jest dla nas jak finał. Jeśli nie wygramy z Fiorentiną, wszystko bardzo się skomplikuje - przyznał obrońca Rossonerich Mateo Musacchio.



Fiorentina zajmuje 13. miejsce. Tytuł - po raz ósmy z rzędu - zapewnił już sobie Juventus.