"Za darmo, nawet na kilka miesięcy". Byłe gwiazdy United oddają swoje hotele służbie zdrowia

Neville i Giggs to członkowie legendarnej drużyny Sir Alexa Fergusona, która przed laty dzieliła i rządziła na angielskich boiskach. Już po odwieszeniu butów na kołku wzięli się za biznes, wraz z grupą innych byłych graczy Czerwonych Diabłów, inwestując między innymi w klub Salford City czy sportowy pub w Londynie.

176 łóżek dla personelu medycznego

Dwa lub trzy neutralne stadiony. W Premier League determinacja, by dokończyć sezon Koronawirus... czytaj dalej » Od kilku lat Anglik i Walijczyk są też współwłaścicielami dwóch hoteli - Hotel Football, mieszczącego się w pobliżu stadionu Old Trafford, i Stock Exchange Hotel (budynek dawnej giełdy) w centrum Manchesteru. I właśnie te obiekty zdecydowali się zamknąć dla klientów i udostępnić służbom medycznym.

- Od piątku 176 naszych łóżek będzie zajmowanych przez krajową służbę zdrowia i personel medyczny. Uważam, że cała nasza branża powinna okazywać solidarność nie tylko swoim pracownikom, ale także tym, którzy w tym trudnym czasie mieszkań potrzebują najbardziej - oświadczył Neville w nagraniu opublikowanym przez Hotel Football.

- Wszystko będzie darmowe - kontynuował. - Pracownicy służby zdrowia będą mogli u nas zostać nawet kilka miesięcy, by mieli możliwość odizolowania się od członków swoich rodzin. Może mieć to wpływ na to wszystko, co aktualnie się dzieje - ocenił.

Były piłkarz zapewnił jednocześnie, że nie ma mowy o zwalnianiu pracowników. Będą oni otrzymywać regularne wynagrodzenie. Czas, w którym nie będą pracować, nie wpłynie też na liczbę przysługujących im dni urlopowych.



A message from our co-owner Gary Neville. @GNev2@GG_Hospitalitypic.twitter.com/uy2rEfweho — Hotel Football (@hotelfootballuk) March 18, 2020





Nie jest to pierwszy wielki gest Neville’a i Giggsa. Zimą w Stock Exchange Hotel wybrane pokoje zajmują bezdomni.

Szwagier Ronaldo dał się nabrać

O inicjatywie poinformował sam Neville, dlatego można być pewnym, że do jej realizacji rzeczywiście dojdzie.

Inaczej było na początku tygodnia, kiedy światowe media obiegła informacja o podobnej akcji Cristiano Ronaldo, który miałby udostępniać swoje obiekty. Okazało się to fake newsem, który zyskał wielką popularność za sprawą szwagra Portugalczyka. Udostępnił on fałszywą informację w mediach społecznościowych, nie weryfikując źródła. Tradycyjne media powoływały się właśnie na niego.