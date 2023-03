Gary Lineker wraca do pracy prezentera BBC

62-letni Lineker, który od 1999 roku prowadzi piłkarski program "Match of the Day", został zawieszony w piątek wieczorem po tym, jak BBC uznała, że jego wpis na Twitterze złamał zasadę politycznej bezstronności.

Lineker napisał, że język używany przez rząd przy prezentacji projektu ustawy o nielegalnej imigracji "nie różni się od tego, którego używały Niemcy w latach 30.".



There is no huge influx. We take far fewer refugees than other major European countries. This is just an immeasurably cruel policy directed at the most vulnerable people in language that is not dissimilar to that used by Germany in the 30s, and I’m out of order? — Gary Lineker (@GaryLineker) March 7, 2023

Gary Lineker: nie mogę doczekać się powrotu

To nie był dzień Lewandowskiego. "Niemrawy powrót" Robert... czytaj dalej » Bezstronność i polityczna neutralność stanowi fundament stacji od jej powstania w 1922 roku i jest traktowana w Wielkiej Brytanii bardzo poważnie. Wprawdzie Lineker nie jest etatowym dziennikarzem BBC, ale przy okazji poprzedniej podobnej kontrowersji z jego udziałem, w październiku zeszłego roku, stacja podkreśliła, że jest on na tyle mocno z nią kojarzony, iż jego również obowiązują wytyczne dotyczące korzystania z mediów społecznościowych.

W reakcji na zawieszenie Linekera z udziału w sobotnim wydaniu "Match of the Day" zrezygnowali wszyscy eksperci i komentatorzy. W efekcie trwający około półtorej godziny program skrócony został do 20 minut.

W udzielonym w sobotę wieczorem wywiadzie dyrektor generalny BBC Tim Davie przeprosił widzów za niedogodności i zapewnił, że chce, aby Lineker wrócił na antenę. Podtrzymał jednak zdanie, że stacja w tej sytuacji zadziałała słusznie.

W poniedziałek brytyjski nadawca publiczny potwierdził powrót Linekera.

"Po kilku surrealistycznych dniach cieszę się, że udało nam się przez to przejść. Chcę podziękować wszystkim za niesamowite wsparcie, szczególnie moim kolegom z BBC Sport za niezwykły pokaz solidarności. Piłka nożna to gra zespołowa, ale ich wsparcie było ogromne" - napisał w mediach społecznościowych Lineker.

"Prezentuję sport w BBC od prawie trzech dekad i jestem niezmiernie dumny ze współpracy z najlepszym i najbardziej uczciwym nadawcą na świecie. Nie mogę doczekać się powrotu na fotel MOTD ("Match of the Day" - red.) w sobotę" - dodał.