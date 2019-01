"To nie jest dzień na taki post". Lineker upomniał Ronaldo

"To nie jest dzień na taki post. Naprawdę nie jest" - napisał były reprezentant Anglii. Linekerowi trudno się dziwić. Rozpromieniony piłkarz Juventusu pochwalił się zdjęciem z pokładu luksusowego samolotu we wtorkowy wieczór, kiedy środowisko piłkarskie wciąż martwi się losem zaginionego Sali.

Portugalczykowi dostało się również od fanów, którzy pod fotografią przypominali tragedię argentyńskiego piłkarza.



Not the day for this tweet. It really isn’t. https://t.co/61y6cgEzm0 — Gary Lineker (@GaryLineker) 22 stycznia 2019

Zniknął z radarów

Awionetka z 28-letnim Salą na pokładzie zniknęła z radarów w poniedziałek o 21.30 nad kanałem La Manche. Argentyńczyk leciał z francuskiego Nantes do Cardiff, z którym dwa dni wcześniej podpisał kontrakt.

Prowadzone przez cały wtorek poszukiwania nie przyniosły efektu. Akcję wznowiono w środę o świcie.