Lewandowski trafił do Barcelony przed rozpoczęciem sezonu 2022/23. Siedmiokrotny król strzelców Bundesligi z pewnością liczy na to, że po przyjściu do Hiszpanii również włączy się do walki o tytuł najlepszego strzelca całej ligi.

Zadanie nie będzie jednak należało do najłatwiejszych, gdyż jego najgroźniejszym przeciwnikiem będzie reprezentujący Real Benzema, który wygrał klasyfikację w poprzednich rozgrywkach.

Lewandowski faworytem Linekera

Rywalizacja dwóch znakomitych napastników wywołuje emocje zarówno wśród kibiców obu drużyn, jak i wielu ekspertów. Swoje zdanie w tej kwestii w rozmowie z "LaLigaTV" wyraził między innymi Lineker, który reprezentował barwy Dumy Katalonii w latach 1986-1989.

- Byłbym bardzo zdziwiony, gdyby Lewandowski nie zdobył więcej bramek od Benzemy. Oczywiście zakładając, że obaj rozegrają podobną liczbę spotkań, bo zawsze ktoś na przykład może doznać kontuzji. "Lewy" to naturalny snajper, co świetnie pokazują jego statystyki na przestrzeni całej kariery - podkreślił.

- Poprzedni sezon był dla Benzemy znakomity, najlepszy w jego karierze. Był niesamowity, ale uważam, że Lewandowski ma wyjątkowy dar do strzelania goli i myślę, że trafień z jego strony będzie więcej - dodał 61-latek.

- Obaj są fantastycznymi zawodnikami, być może obecnie najlepszymi na świecie. Karim jest bardzo mądrym graczem, świetnie współpracuje z partnerami z drużyny, ale to Lewandowski, w mojej opinii, jest prawdziwym lisem pola karnego - zakończył.



W sobotę 3 września zarówno Polak, jak i Francuz będą mieli okazję na powiększenie swoich dorobków bramkowych (odpowiednio cztery i trzy trafienia). O 16.15 Real Benzemy zagra u siebie z Betisem, a o 21.00 Blaugrana z Lewandowskim w składzie zmierzy się na wyjeździe z Sevillą.

