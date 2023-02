Selekcjoner Anglików bohaterem sztuki teatralnej w Londynie

Tytuł spektaklu "Droga Anglio" nawiązuje do listu wysłanego przez Southgate'a do rodzimych kibiców w czerwcu 2021 roku, tuż przed Euro.



Utwór jest inspirowany historią Southgate'a od czasu, gdy nie wykorzystał rzutu karnego w serii jedenastek w przegranym z Niemcami półfinale Euro 1996.

Stadion Narodowy jednak gotowy? Pierwsze powołania Santosa owiane tajemnicą Wszystko wskazuje... czytaj dalej » Southgate objął kadrę narodową we wrześniu 2016 roku, kilka miesięcy po fatalnych dla Anglii mistrzostwach Europy. Były obrońca zmienił mentalność reprezentantów kraju i doprowadził ich do półfinału mistrzostw świata 2018. W kolejnej wielkiej imprezie, w finałach Euro w lipcu 2021, jego drużyna została pokonana na Wembley w decydującym o tytule meczu przez Włochów dopiero po serii rzutów karnych.

"Szekspirowska historia"

- To, co sprawia, że ta historia jest szekspirowska to fakt, że wraca do tego momentu, w 1996 roku, kiedy on poczuł pełny ciężar, presję i oczekiwania, kiedy nie wykorzystał karnego - wyjaśnił Graham w rozmowie z BBC.



- Dwadzieścia dwa lata później był tym, który złamał klątwę rzutów karnych rzuconą na Anglię, doprowadzając ją po raz pierwszy do wygranej serii jedenastek na mistrzostwach świata (w 1/8 finału przeciwko Kolumbii - red.) - dodał.



Utwór porusza również trudniejsze okresy w kadencji Southgate'a, w tym rasistowską reakcję, która nastąpiła po kiksach Marcusa Rashforda, Jadona Sancho i Bukayo Saki w fatalnej finałowej serii rzutów karnych Euro 2021.



Anglia ma nadzieję na zdobycie pierwszego tytułu w męskich rozgrywkach, licząc od mistrzostw świata w 1966 roku.