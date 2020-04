Pół miliona dla szpitala, w którym się urodził. "Wykonujecie wspaniałą pracę"

Bale przekazał szpitalowi 500 tys. funtów (569 tys. euro).

"Uniwersytecki Szpital Walii zajmuje szczególne miejsce w moim sercu. Tutaj się urodziłem. On zawsze wspierał moich przyjaciół, moją rodzinę i naszą społeczność" – przyznał zawodnik Realu w nagraniu wideo zamieszczonym na Twitterze Rady Zdrowia Cardiff.

"Wspaniała praca"

"Wykonujecie wspaniałą pracę i bardzo wam za to dziękuję" – dodał kapitan reprezentacji Walii. Podziękował również "całemu NHS" (National Health Service), czyli brytyjskiej służbie zdrowia.



Our @Health_Charity the official charity of @cv_uhb would like to thank Wales and Real Madrid football legend, Gareth Bale and his wife Emma for their huge £500,000 donation to the University Hospital of Wales. @GarethBale11

Read more here: https://t.co/NPkxZ8ZKzxpic.twitter.com/E9NQnTJRMQ — Cardiff & Vale UHB (@CV_UHB) April 22, 2020







W Wielkiej Brytanii koronawirusem zainfekowało się ponad 133,5 tys. osób, a ponad 18 tys. zmarło. W samej Walii te liczby są znacznie mniejsze – ok. 8 tys. zakażeń i 624 zgony.