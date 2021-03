Bale nie zostanie w Tottenhamie. "Taki był plan"

Kapitan mówi o "hańbie", Mourinho przeprasza. Rozpacz po pucharowej katastrofie Wstyd w Londynie... czytaj dalej » Skrzydłowy wrócił do Londynu we wrześniu. Roczne wypożyczenie miało umożliwić mu regularne występy na boisku i przygotowanie odpowiedniej formyna mistrzostwa Europy.

Trzyma się planu

- Dołączyłem do Tottenhamu, bo chciałem grać. To był najważniejszy powód – powiedział dziennikarzom przed środowym meczem reprezentacji Walii z Belgią w eliminacjach mistrzostw świata.

- Chciałem być odpowiednio przygotowany do mistrzostw Europy. Mój plan zakładał roczny pobyt w Londynie, a następnie powrót do Madrytu, gdzie wciąż mam roczny kontrakt do wypełnienia. Od początku planowałem wrócić do Hiszpanii – zapewnił.

Bale dołączył do Realu z Tottenhamu latem 2013 roku za 101 mln euro. W trakcie siedmiu sezonów czterokrotnie wygrał z Królewskimi Ligę Mistrzów, wywalczył dwa tytuły mistrza Hiszpanii, jeden Puchar Króla, trzy Superpuchary Europy i trzy Klubowe Mistrzostwa Świata.

Źródło: Getty Images Gareth Bale robi show na ławce rezerwowych Realu Madryt

Trudniejsze dla niego czasy nastały wraz z przyjściem na trenerską ławkę Zinedine’a Zidane’a. Za jego kadencji piłkarz nie mógł liczyć na regularne występy na boisku.

W pierwszych miesiącach u Jose Mourinho też nie było mu łatwo. Początkowo na boisku pojawiał się rzadko. Zmieniło się to od końca stycznia, gdy nadrobił zaległości treningowe i uporał się z urazami kolan i łydki.

W 25 meczach w barwach Spurs w tym sezonie strzelił 10 goli i zanotował trzy asysty.