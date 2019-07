"Kierunek Chiny". Gigantyczne oferty dla Bale'a

Foto: gettyimages.com, "AS" | Video: Eurosport

14.06 - Real Madryt nie zwalnia na rynku transferowym. Królewscy pozyskali już m.in. Lukę Jovicia i Edena Hazarda. Do klubu dołączył również utalentowany Takefume Kubo.

Koniec Bale'a w Realu, Zidane potwierdza. "Jeśli odejdzie jutro, będzie lepiej dla wszystkich" Po sześciu... czytaj dalej » "Gareth Sale" - to tytuł poniedziałkowego "AS-a". Dziennikarze wykorzystali nazwisko zawodnika do gry słownej (sale to po angielsku "sprzedaż", a po hiszpańsku "odchodzi".

Bo odejście Bale'a jest przesądzone. Potwierdził to trener Realu Zinedine Zidane po pierwszym sparingu z Bayernem (1:3) w USA na przedsezonowym tournee. W składzie Królewskich na to spotkanie nie było Walijczyka. Według hiszpańskich mediów, poprosił o to jego agent Jonthan Barnett.

Później Zidane poinformował, że stało się tak dlatego, iż klub pracuje nad sprzedaniem tego piłkarza. Jak dodał, może to nastąpić już w ciągu najbliższych dni.

- Jeśli dojdzie do tego jutro, to lepiej dla wszystkich, w tym dla niego - przekazał francuski trener.

Manchester United, Inter, PSG, Bayern, Tottenham - te kluby wymieniało się w kontekście transferu Walijczyka. Problem dotyczył jednak głównie finansów. 30-latek inkasuje w Madrycie 17 milionów euro rocznie, około 670 tysięcy euro tygodniowo. Mało który klub może zapewnić mu warunki na zbliżonym poziomie.

Nie Europa to Azja

Agent Bale'a znalazł chętnych do zapłacenia podobnej kwoty. "Kierunek Chiny" - obwieszcza w poniedziałek na okładce "Marca".



Portada de MARCA Rumbo a China. pic.twitter.com/fbOWQX2EV2 — Real Gómez (@RealGomezRM) July 21, 2019





Nowym klubem Walijczyka może być Jiangsu Suning albo Beijing Guo'an. Klub z Pekinu oferuje piłkarzowi ponoć jeszcze większe pieniądze niż w Madrycie. "Negocjacje są bardzo zaawansowane. Chiny oferują bardzo kuszące oferty dla gracza, ale na razie nie dla Realu Madryt" - twierdzi "AS".

Chodzi o to, że problemem i tu mogą być pieniądze. Od kilku lat transfery do Chin są obłożone bowiem stuprocentowym podatkiem. Dlatego też kluby z tego kraju chcą pozyskać Bale'a nie płacąc Realowi nawet euro.

Negocjacje trwają.

14 trofeów

Bale trafił do zespołu ze stolicy Hiszpanii w 2013 roku za około 100 mln euro. W Madrycie wygrywał mistrzostwo, puchar i Superpuchar Hiszpanii oraz cztery razy Ligę Mistrzów, trzy Superpuchary Europy i cztery Klubowe Mistrzostwa Świata.