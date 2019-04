Początek końca Bale'a w Realu? Nie wrócił autokarem z drużyną

W poniedziałek Real Madryt ogłosił, że Santiago Solari został zwolniony z posady trenera. Zastąpił go Zinedine Zidane, dla którego to powrót do "Królewskich" po 10 miesiącach. Francuz wrócił do "domu", a w środę pojawił się w ośrodku treningowym klubu.

Atmosfera w Realu jest daleka od ideału i nie poprawiła się nawet po tym, jak drużynę Królewskich ponownie przejął Zinedine Zidane. Zespół z Madrytu nie ma już o co grać w tym sezonie, odpadł z Ligi Mistrzów, w tabeli Primera Division utknął na trzecim miejscu. Na trzy kolejki przed końcem rozgrywek traci 9 punktów do Atletico Madryt i 18 do pierwszej Barcelony, która wywalczyła już mistrzostwo.

W niedzielę Real doznał upokarzającej porażki na wyjeździe z ostatnim w tabeli Rayo Vallecano, które dzięki temu przedłużyło nadzieje na utrzymanie się w hiszpańskiej ekstraklasie.

Po meczu piłkarze Królewskich zgodnie wsiedli do autokaru i udali się w drogę powrotną. Jak poinformowała "Marca", w środku zabrakło jednak jednego zawodnika - Garetha Bale'a.

Według informacji gazety, Walijczyk dostał zgodę na to, by ze stadionu mógł udać się bezpośrednio na lotnisko Barajas, gdzie czekał na niego prywatny samolot.

Oczywiście Bale nie wracał w ten sposób do domu w stolicy. Stadion Rayo Vallecano znajduje się bowiem w granicach administracyjnych Madrytu, 15 minut jazdy samochodem od Santiago Bernabeu i 20 minut od ośrodka treningowego, dokąd udali się Królewscy.

Bale, któremu było nie po drodze z francuskim szkoleniowcem już za jego pierwszej kadencji na Bernabeu w latach 2016-18, według brytyjskiej prasy ma być jednym z tych, którym Zidane dał wolną rękę w poszukiwaniach nowego pracodawcy.

Osobne słówko

Walijczyk w niedzielę rozegrał całe spotkanie i tak jak koledzy miał raczej ciężki wieczór. Zidane poświęcił mu jednak osobne słówko na konferencji prasowej.

- Nie wiem, czy on jest skoncentrowany na grze w Madrycie - stwierdził otwarcie Zidane, przeczuwając lub wiedząc, że misja Bale'a w ekipie Królewskich wkrótce dobiegnie końca. Mało kto jeszcze wierzy w to, że Walijczyk wypełni wygasający dopiero w 2022 roku kontrakt. Według dziennika "AS" Bale pod koniec sezonu występuje regularnie tylko dlatego, żeby latem Real mógł go sprzedać z jak najmniejszą stratą.

W 2013 roku Real zapłacił za niego Tottenhamowi 91 mln euro.