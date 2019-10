Walijska gwiazda Realu: nawet nie wiem, kto jest premierem Wielkiej Brytanii

22.10 | "Jeśli go chcecie... wygrajcie!" - tak do gry o zwycięstwo z Galatarsaray w 3. kolejce Ligi Mistrzów zachęca piłkarzy Realu Madryt hiszpański dziennik "Marca". W Turcji trener Królewskich Zinedine Zidane gra w Stambule nie tylko o opuszczenie ostatniej pozycji w grupie, ale i swoją posadę.

"Nie czytam większości bzdur"

Walijczyk przyznał na łamach "The Telegraph", że poza golfem niczym się nie interesuje, choć przez dziennikarza angielskiej gazety został zapytany na przykład o brexit.



- Patrzę na to z finansowego punktu widzenia, ponieważ brexit wpływa na mnie w pewien sposób. Mam na myśli moje inwestycje, ale nie czytam większości bzdur. W 99 procentach nie mam pojęcia, o co chodzi z brexitem - oświadczył.



- Nawet nie wiem, kto jest premierem Wielkiej Brytanii - dodał.



Myśli o emeryturze

Bale wprost nie powiedział, że wybiera się niedługo na emeryturę, ale ujawnił, że zaczyna się do tego przygotowywać. Rzecz jasna chętnie widzi się na polu golfowym. - Mam 30 lat i muszę zwrócić na to uwagę. Próbuję robić coś w tym kierunku, żeby nie siedzieć tylko na kanapie - powiedział.



Dodał też, że nie czuje już takiej radości z futbolu jak kiedyś. - Kiedy masz 18 lat i grasz, spełniasz marzenia, ale gdy robisz to od dłuższego czasu, uczucie frajdy znika. Wciąż mi się podoba, ale im wyższy poziom, tym mniej przyjemności - wyjaśnił.



Walijczyk póki co leczy kontuzję łydki, którą odniósł w meczu reprezentacji Walii z Chorwacją w eliminacjach Euro 2020. Bez niego Real w ostatnim ligowym spotkaniu przegrał z Mallorcą 0:1.