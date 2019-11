Bale kontuzjowany w Realu, ale w kadrze gra. "Walia tak, Madryt nie"

Bale 10 października grał w meczu ze Słowacją (1:1), a trzy dni później strzelił gola w spotkaniu z Chorwacją (1:1) w ramach eliminacji mistrzostw Europy 2020. Po powrocie do Madrytu wróciły jego problemy z łydką. Można powiedzieć, że to stała kontuzja Walijczyka, przez którą wielokrotnie opuszczał już mecze.

Źródło: Getty Images Bale zagrał we wszystkich meczach eliminacji ME 2020

Kadra ważniejsza?

Real nie wykorzystał potknięcia Barcelony. Wielka nieskuteczność W sobotnim meczu... czytaj dalej » Tym razem z powodu problemów z łydką nie wystąpił w spotkaniu Realu z Galatasarayem (1:0) w Lidze Mistrzów, a także z Mallorcą (0:1), Leganes (5:0) oraz z Betisem (0:0) w La Liga. Bale nie jest przewidziany także do gry w dwóch nadchodzących meczach Królewskich - z Galatasarayem (6.11) oraz z Eibarem (9.11). Został za to powołany do drużyny narodowej na decydujące mecze eliminacji Euro 2020 z Azerbejdżanem (16.11) oraz z Węgrami (19.11).

Jeśli Bale zagra w najbliższych spotkaniach Walijczyków, to jego ostatnie występy będą prezentowały się następująco: dwa mecze w kadrze swojego kraju, sześć poza składem Realu i ponownie dwa spotkania w reprezentacji. Według hiszpańskich dziennikarzy to najlepszy przykład na to, co jest najważniejsze dla Bale’a. Dziennikarze podejrzewają, że piłkarz przedkłada grę w reprezentacji nad mecze w barwach Królewskich. To Euro 2020 ma być jego głównym celem.



"Walia tak, Madryt nie" - ogłosiła bez ogródek "Marca".

Nie podoba się

"AS" twierdzi, że Bale chce odejść ze stolicy Hiszpanii do chińskiego Jiangsu Suning już w styczniu. Zgodę na taki transfer musieliby wyrazić szefowie Królewskich. Zachowanie zawodnika może jednak przyspieszyć ich decyzję. Podobno w klubie nie podoba się, że Bale chce zagrać dla reprezentacji po miesięcznej rehabilitacji w klubie. Z drugiej strony Walijczyk może jeszcze pamiętać sytuację z lata, kiedy trener Zinedine Zidane stwierdził, że byłoby lepiej, jakby piłkarz zaczął szukać sobie nowego pracodawcy.

Walijczycy ciągle mają szansę na wyjazd na Euro. W grupie E prowadzi Chorwacja (14 pkt.), przed Węgrami (12 pkt.). Te dwa zespoły mają jednak rozegrane o jedno spotkanie więcej od kolejnych w stawce Słowaków (10 pkt.) i Walijczyków (8 pkt.). Wygrane w tych konfrontacjach mogą dać ekipie Bale'a końcowy sukces.