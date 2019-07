Bale wylądował w Chinach. Wkrótce może się stać najlepiej opłacanym piłkarzem na świecie

Agencja Reutera podała kwotę zarobków powołując się na doniesienia angielskich mediów. Jeśli rzeczywiście 30-letni Bale otrzyma taką pensję, to stałby się najlepiej opłacanym piłkarzem na świecie.

Możliwy jest też inny scenariusz. Do właściciela chińskiego klubu należy też większościowy pakiet udziałów w mediolańskim Interze. Bale mógłby zostać więc wypożyczony do tego klubu. Precedens istnieje - zauważa Reuters - i wskazuje za przykład historię australijskiego obrońcy Trenta Sainsbury'ego, który został właśnie w ten sam sposób wypożyczony do Interu w 2017 roku.

W drugą stronę ruch zawodników także się odbywa. Eder przeszedł do Jiangsu z Interu w ubiegłym roku. W tym oknie transferowym zawodnikiem, który zdecydował się na takie wyjście, został Miranda.

Bale wylądował w niedzielę w Chinach, a nagranie jak wysiada z samolotu zelektryzowało kibiców w mediach społecznościowych. Walijczyk jest niechciany w Realu Madryt. Zinedine Zidane nie widzi go w składzie. Skrzydłowy reprezentował barwy Królewskich przez sześć sezonów. W tym czasie wygrał z madryckim klubem m.in. czterokrotnie Ligę Mistrzów oraz wywalczył mistrzostwo Hiszpanii w 2017 roku.