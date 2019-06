Nici z wypożyczenia Bale'a do Bayernu. "Jest szczęśliwy w Madrycie"

Skrzydłowy ma za sobą sezon, w którym dopasował się poziomem do rozczarowujących na całej linii klubowych kolegów. W 42 meczach na wszystkich frontach trafił 14-krotnie, dodatkowo wiosną jego sytuację w zespole osłabił powrót na ławkę trenerską Królewskich Zinedine'a Zidane'a, z którym Bale'owi zawsze było nie po drodze.

Gdy więc zakończył się sezon, a rozpoczął okres transferowy, nasiliły się plotki o odejściu Walijczyka ze stolicy Hiszpanii. Najświeższa dotyczyła wypożyczenia go do Bayernu Monachium. Taką informację podał chociażby brytyjski "The Sun", a zwolennikiem takiego ruchu miał być trener Bawarczyków Niko Kovac.

Wszystko wskazuje jednak na to, że Bale nigdzie się nie ruszy. Przynajmniej nie na wypożyczenie. - Taki scenariusz nie dojdzie do skutku. Gareth ma wspaniałe życie i wspaniały dom w Hiszpanii. W mojej opinii wymagałoby to czegoś naprawdę wyjątkowego, aby odszedł z Realu, a wypożyczenia nie są w naszym menu - opowiadał Barnett na łamach Sky Sports.

Wciąż jest jednym z najlepszych

Choć okno transferowe w Hiszpanii formalnie otworzy się dopiero 1 lipca, to Real Madryt już dokonał kilku wzmocnień w ofensywie. Do klubu trafili m.in. Eden Hazard i Luka Jović, którzy będą bezpośrednimi rywalami Bale'a do gry w pierwszym składzie. Mimo to, przynajmniej w opinii Barnetta, nie będzie to miało wpływu na decyzję Walijczyka, którym - według "The Mirror" - interesować się miał także Manchester United.

- Transfer do United? Gareth mógłby się tam odnaleźć i bardzo dobrze sobie radzić. Wciąż jest jednym z najlepszych piłkarzy na świecie. Niemniej taki ruch jest mało prawdopodobny - ocenił przedstawiciel 29-latka.