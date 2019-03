Agent Bale'a uderza w kibiców Realu. "Powinni całować mu stopy"

28.02 | Piłkarze Barcelony pokonali na wyjeździe Real Madryt 3:0, a w dwumeczu 4:1, i awansowali do finału Pucharu Hiszpanii. W środę kluczowym zawodnikiem gości okazał się Urugwajczyk Luis Suarez, który zdobył dwie bramki.

Po odejściu Cristiano Ronaldo to on miał być liderem Królewskich. Miał. Na razie to nie jest sezon Walijczyka, który od kilku tygodni jest tylko rezerwowym. W sobotę w hitowym starciu z Barceloną otrzymał szansę od pierwszej minuty. Zamiast zachwytów były jednak gwizdy kibiców z trybun Santiago Bernabeu gdy po godzinie trener Santiago Solari desygnował w jego miejsce Marco Asensio.

Na tym się nie skończyło. Po zmianie Walijczyk wytrwał na ławce tylko przez kilka minut. "Marca" doniosła, że piłkarz wstał i udał się do szatni, a stadion opuścił jeszcze przed końcem meczu. Kosztowna cieszynka Bale'a. Nawet 12 meczów zawieszenia za gest Kozakiewicza Gareth Bale może... czytaj dalej »

"Hańba"

Zachowania kibiców wobec Bale'a nie rozumie agent piłkarza, który uważa, że ci powinni pamiętać, jak bardzo jego klient przyczynił się do sukcesów w ostatnich sezonach na europejskich arenach. To w końcu on strzelił dwa gole Liverpoolowi w ubiegłorocznym finale Ligi Mistrzów w Kijowie.

- Ta generacja kibiców Realu Madryt powinna mówić o golach, które Bale strzelał w ostatnich latach, a które dawały tak wiele zespołowi. Mówiąc szczerze, powinni się wstydzić swojego zachowania - stwierdził Barnett w rozmowie ze "Sky Sports".

- Gareth zasługuje na największe uznanie. To jak prawdziwi fani go traktują, nie można inaczej nazwać niż hańbą. W ciągu sześciu lat spędzonych w Hiszpanii wygrał wszystko, jest jednym z najlepszych piłkarzy na świecie, a kibice powinni całować mu stopy - podsumował.

W starciu z Dumą Katalonii Real przegrał 0:1. Trzy dni wcześniej uległ im w półfinale Pucharu Króla 0:3. Liczby nie są po stronie Walijczyka w tym sezonie. W 33 meczach we wszystkich rozgrywkach zdobył 13 bramek i zanotował pięć asyst.

Źródło: newspix.pl Real i Bale nie zachwycają

Odizolowany

To nie koniec kontrowersji z udziałem Walijczyka w ostatnim czasie. Przed tygodniem, po strzeleniu gola z Levante, 29-latek nie cieszył się z kolegami z gola. Niedawno bramkarz Realu Thibaut Courtois opowiadał o nieobecności Walijczyka na kolacji klubowej. - Mieliśmy spotkać się o godz. 21:45. Bale odmówił przyjścia, tłumacząc: chodzę spać o 23 - zdradził w rozmowie z "Het Laatste Nieuws".