Poznaliśmy Reprezentację 100-lecia PZPN

12.11 | Robert Lewandowski do końca rundy, czyli do grudnia poczeka z zabiegiem przepukliny pachwinowej. - Dokładnego terminu nie znam. Ale to sprawa, która mi nie przeszkadza - przyznał napastnik reprezentacji Polski i Bayernu Monachium.

W piątek w Warszawie odbyła się uroczysta gala z okazji 100-lecia PZPN. Byli prezydent FIFA Gianni Infantino, prezydent UEFA Aleksander Ceferin czy prezydent RP Andrzej Duda. Wszyscy dumnie prezentowali w klapie swoich marynarek przypinkę z flagą Polski.

Pojawiają się już pierwsi goście Gali, a wśród nich prezydent FIFA Gianni Infantino

Znamienici goście byli przepytywani na okoliczność okrągłego jubileuszu PZPN. Co zapamiętali najbardziej z ostatnich 100 lat polskiej piłki?

- Złoty medal igrzysk olimpijskich 1972, trzecie miejsce na mistrzostwach świata 1974, potem to, co osiągnęliście w 1982 roku, co pamiętam najbardziej - wyliczał Gianni Infantino. - Do tego organizacja Euro 2012. No i ostatnie, ale nie mniej ważne: organizacja mistrzostw świata do lat 21. To był fantastyczny turniej - wspominał prezydent FIFA, który ma też kilku faworytów wśród polskich piłkarzy.

- Jest wiele legend z Polski, które wszyscy pamiętamy. Lato, Boniek, Deyna, Żmuda, Lubański. Może tego ostatniego nie widziałem, ale dużo o nim słyszałem. Wcześniej był Wilimowski, który zaciekle walczył z Brazylią [pierwszy piłkarz, którzy strzelił cztery gole w meczu mistrzostw świata]. No i to najnowsze pokolenie niesamowitych talentów na czele z Lewandowskim. Milik, Piątek, Szczęsny. Niesamowite, jak się o tym wszystkim myśli, bo ci wszyscy piłkarze napisali historię nie tylko polskiej, ale i europejskiej czy światowej piłki. Czego wam życzę na kolejne 100 lat? Wygrajcie Euro, wygrajcie mundial, zarówno mężczyzn, jak i kobiet - dodał z uśmiechem.

A z czym polska piłka kojarzy się prezydentowi UEFA? - Mam takie dwa wspomnienia. Kiedy miałem 15 lat, zajęliście trzecie miejsce na mundialu w Hiszpanii. A drugie wspomnienie to kiedy Słowenia wygrała z Polską w Lublanie. Akurat nie było mnie na tym meczu, ale byłem zaskoczony, że do tego doszło - śmiał się Ceferin, życząc Polakom następnych takich stu lat.

Punktem kulminacyjnym warszawskich uroczystości było ogłoszenie Reprezentacji 100-lecia.

Wyboru dokonała specjalnie powołana przez Polski Związek Piłki Nożnej kapituła wespół z kibicami, którzy głosowali na specjalnej platformie w internecie. W skład 27-osobowej kapituły pod przewodnictwem Andrzeja Persona weszli byli selekcjonerzy reprezentacji Polski, dziennikarze oraz przedstawiciele PZPN. Kibice mogli wybierać spośród 100 zawodników.

Jedenastka 100-lecia PZPN zdominowana została przez zawodników, którzy stanowili o sile drużyny narodowej w latach 70. i 80. Z czasów obecnych powołania doczekali się kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski oraz Łukasz Piszczek, który niedawno zakończył karierę w Biało-Czerwonych barwach.

Reprezentacja 100-lecia PZPN - finałowa jedenastka (4-3-3):

Józef Młynarczyk - Łukasz Piszczek, Władysław Żmuda, Jerzy Gorgoń, Antoni Szymanowski - Henryk Kasperczak, Kazimierz Deyna, Zbigniew Boniek - Grzegorz Lato, Robert Lewandowski, Włodzimierz Lubański