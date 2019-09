Messi triumfuje na gali, Ronaldo z książką na kanapie

Leo Messi – to od niego uzależnia się przyszłość reprezentacji Argentyny w Copa America. Po dwóch meczach Albiceleste zdobyli zaledwie jeden punkt. Teraz kluczowe starcie z Katarem. Kamery telewizyjne skupiają się tylko na gwiazdorze Barcelony.

Messi wygrywa plebiscyt FIFA The Best

Do czterech razy sztuka. Messi w końcu najlepszym piłkarzem FIFA Argentyńczyk... czytaj dalej » W pokonanym polu Messi zostawił Virgila van Dijka z Liverpoolu i Ronaldo.

Z Portugalczykiem dzielili między sobą tytuł najlepszego piłkarza świata od 2008 roku. Gracz Barcelony triumfował w latach 2009-12 i w 2015. Zawodnik Juventusu - a wcześniej Realu Madryt - w 2008, 2013, 2014 i 2017. Ich dominację rok temu przełamał Luka Modrić.

Teraz zwycięstwo któregoś z nich również nie było pewne, miesiąc temu w plebiscycie UEFA zwyciężył bowiem Van Dijk. Już w trakcie gali można było natomiast skreślić Ronaldo, gdyż - tak jak w poprzednim roku - nie pojawił się na rozdaniu nagród.

Absencja Portugalczyka była wówczas tłumaczona napiętym terminarzem Serie A. Tym razem powód jego nieobecności nie został podany. Wiadomo jednak, że trener Juve Maurizzio Sarri nie zabronił swoim piłkarzom wyjazdu do Mediolanu, do budynku słynnej opery La Scala, gdyż obecny był na niej Matthijs de Ligt.

"Po nocy zawsze przychodzi świt"

Chociaż do stolicy mody Portugalczyk miał z Turynu około 140 km, postanowił zostać w domu i poczytać książkę. Wskazuje na to zdjęcie, które opublikował w mediach społecznościowych. I wpis:

"Cierpliwość i wytrwałość to dwie cechy, które odróżniają profesjonalistę od amatora. Wszystko, co dzisiaj jest wielkie, zaczęło się od czegoś małego. Nie możesz zrobić wszystkiego, ale zrób tyle, by twoje marzenia się spełniły. I pamiętaj, że po nocy zawsze przychodzi świt" - napisał CR7 na Instagramie.

Wiadomo też, że z powodu urazu mięśniowego piłkarz nie zagra we wtorkowym meczu wyjazdowym 6. kolejki Serie A z Brescią.



Wyświetl ten post na Instagramie. Paciência e persistência sao duas caracteristicas que diferenciam o profissional do amador. Tudo o que hoje é grande um dia começou pequeno. Você não pode fazer tudo, mas faça tudo o que puder para transformar seus sonhos em realidade. E procure manter em mente que depois da noite sempre vem o amanhecer. LR Post udostępniony przez Cristiano Ronaldo (@cristiano) Wrz 23, 2019 o 1:20 PDT

Na pocieszenie 34-latkowi pozostało miejsce w Drużynie Roku FIFA.

Rozłam

Przy wyborze Piłkarza Roku FIFA liczyły się wskazania trenerów i kapitanów wszystkich reprezentacji, wybranych dziennikarzy oraz głosy internautów. Każdy z elementów ma 25-procentowy udział w końcowym wyniku.

Trzy lata temu przestała istnieć "Złota Piłka FIFA", którą światowa federacja przyznawała wspólnie z francuskim magazynem "France Football". To przedsięwzięcie funkcjonowało przez sześć lat. Wcześniej liczyły się dwa plebiscyty - od 1991 roku FIFA nagradzała Piłkarza Roku, a od 1956 roku "France Football" wręczał "Złotą Piłkę".





Laureaci nagród FIFA 2019:

Piłkarz Roku - Lionel Messi (Argentyna/Barcelona)

Bramkarz Roku - Alisson Becker (Brazylia/Liverpool)

Piłkarka Roku - Megan Rapinoe (USA/Reign FC)

Bramkarka Roku - Sari van Veenendaal (Holandia/Arsenal/Atletico Madryt)

Trener Roku - Juergen Klopp (Niemcy/Liverpool)

Trener Roku pracujący z kobietami - Jill Ellis (Anglia/USA)

Bramka Roku - Daniel Zsori (Debreceni VSC)

Fair Play - Trener Marcelo Bielsa i drużyna Leeds United

Kibice - Silvia Grecco (Brazylia/Palmeiras)

Męska Drużyna Roku: Alisson Becker - Matthijs de Ligt, Marcelo, Sergio Ramos, Virgil van Dijk - Frenkie de Jong, Eden Hazard, Luka Modric - Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Lionel Messi

Kobieca Drużyna Roku: Sari van Veenendaal - Lucy Bronze, Nilla Fischer, Kelley O'Hara, Wendie Renard - Julie Ertz, Amandine Henry, Rose Lavelle - Marta, Megan Rapinoe, Alex Morgan