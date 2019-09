Co się stało z głosami na Salaha? Piłkarz obrażony, federacja umywa ręce

Na poniedziałkowej gali w mediolańskiej La Scali tytuł piłkarza roku FIFA odebrał Lionel Messi, który wyprzedził Virgila van Dijka i Cristiano Ronaldo. Tuż za podium znalazł się Salah, ale o tym ostatnim po gali zrobiło się najgłośniej. Wszystko przez głosy, których nie było.

Zgodnie z regulaminem w plebiscycie mogli głosować wszyscy chętni kibice oraz przedstawiciele wszystkich federacji, a konkretnie kapitan i selekcjoner reprezentacji oraz wytypowany dziennikarz.

Do czterech razy sztuka. Messi w końcu najlepszym piłkarzem FIFA Argentyńczyk... czytaj dalej » Kiedy na gali opadło już konfetti, zaczęły się emocje - w egipskim światku piłkarskim.

Przekonany o złej woli

Okazało się, że Salaha nie wybrał ani kapitan Ahmed al Mohamedi, ani głosujący w zastępstwie za selekcjonera prowadzący reprezentację olimpijską Shawki Ghareeb. Ba, FIFA opublikowała szczegółowe wyniki plebiscytu, z których wynika, że głosy al Mohamediego i Ghareeba w ogóle nie zostały policzone, jakby nie wzięli udziału w głosowaniu.

To wywołało złość u Salaha, który, jak zauważyły brytyjskie media, z konta na Twitterze usunął informację o tym, że gra dla reprezentacji Egiptu. Dodatkowo w mediach społecznościowych opublikował wymowny wpis, który nie pozostawia złudzeń - Salah jest przekonany o złej woli przedstawicieli egipskiego związku.

To kolejna odsłona konfliktu gwiazdy Liverpoolu z rodzimą federacją. Jego apogeum miało miejsce przed zeszłorocznymi mistrzostwami świata, kiedy Salah zagroził, że z powodu bezprawnego wykorzystania przez działaczy jego wizerunku nie pojedzie do Rosji. Sprawa rozeszła się kościach, ale relacje dalej są napięte.

"Niezależnie od tego, jak bardzo chcą osłabić moją miłość do Ciebie i do Was, nie uda im się to" - napisał już w kontekście plebiscytu FIFA Salah, wstawiając grafikę, na której stoi dumnie na tle egipskiej flagi, a jego koszulkę zdobi zdjęcie egipskich kibiców.



مهما حاولوا يغيروا حبي ليكي ولناسك مش هيعرفوا pic.twitter.com/CgM7w1xKXY — Mohamed Salah (@MoSalah) September 24, 2019

Jakby niezdrowych emocji w tej sprawie było mało, w plebiscycie uwzględniono głosy egipskiego dziennikarza Hany'ego Daniela, który umieścił Salaha dopiero na trzecim miejscu - za kolegą z drużyny Sadio Mane i Cristiano Ronaldo.

Po tym jak sprawa wyszła na jaw, we wtorek zareagowała egipska federacja, która poprosiła FIFA o wyjaśnienie, dlaczego głosy kapitana i selekcjonera reprezentacji nie zostały uwzględnione. Według związku głosy zostały wysłane 15 sierpnia i kilka dni później zarejestrowane.