Strzelił kapitalnego gola, szykuje się na galę FIFA. Szalone dni Marcina Oleksego

Marcin Oleksy został nominowany do Nagrody FIFA imienia Ferenca Puskasa za zdobycie najpiękniejszej bramki 2022 roku. Na liście nominowanych znajduje się również między innymi Kylian Mbappe. Jednak Marcin Oleksy to jedyny w tym zestawieniu i pierwszy w historii ampfutbolista, który ma szansę sięgnąć po tę nagrodę.

Polski ampfutbolista coraz bliżej gola roku. Jest już w finale plebiscytu FIFA Marcin Oleksy,... czytaj dalej » W wyścigu o Nagrodę Puskasa, czyli wyróżnienie dla strzelca najładniejszego gola roku, Oleksy musi się zmierzyć z Richarlisonem i Dmitri Payetem. Pierwszy z rywali Polaka nominowaną bramkę zdobył w meczu Brazylia – Serbia na mundialu w Katarze, drugi trafił dla Olympique Marsylia w starciu z PAOK Saloniki w Lidze Konferencji.

Trudne początku radzenia sobie ze sławą

O polskim ampfutboliście zaczął mówić cały piłkarski świat. Na początku sława i zamieszanie przytłoczyło Oleksego.

- Z czasem człowiek przyzwyczaił się do wywiadów, ale na początku było to trudne. Nie gram tylko zawodowo w piłkę, ale prowadzę też własne życie, pracuję po osiem godzin, mam dwójkę dzieci. Ciężko to pogodzić i znaleźć chwilę dla siebie – mówił gracz Warty.

Bramka zdobyta strzałem z przewrotki to zawsze wielkie wydarzenie, bez względu na ligę. Na idealne trafienie musi się złożyć kilka czynników.

- To nie był przypadek. Czasem po prostu brakuje takich podań, jakie dostałem, bo myślę, że jestem w stanie to powtarzać. Na pewno pomaga mi w tym moja przeszłość, czyli bycie bramkarzem, potrafię panować nad swoim ciałem – oceniał Oleksy.

Running out of adjectives for this one



Will Marcin Oleksy be taking home the FIFA Puskás Award?#TheBest — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 22, 2023

Teraz będzie miał on szansę spotkać się z największymi piłkarzami świata, którzy do ogromnej popularności są już przyzwyczajeni.

- Odbieram to jako przygodę. Mam nadzieję, że stworzę piękną historię dla ampfutbolu i całej piłki nożnej. Wszystkie trzy wyróżnione gole są pięknej urody, ale myślę, że jak przeanalizujemy dokładnie każde trafienie, to pod względem trudności i techniki moja bramka chyba była najładniejsza – dodał.

"Sportowe drugie życie"

Ampfutbloliści od lat udowadniają, że utrata nogi wcale nie musi się wiązać z końcem uprawiania sportu. Sytuacja z pięknym trafieniem Oleksego na pewno pomoże w rozwoju tej dyscypliny.

- Ampfutbol dał mi drugie życie po wypadku, jeśli mówimy o życiu sportowym. Jeśli chodzi o osoby, które boją się zaryzykować, to mogę powiedzieć, że ja też się bałem. W moim przypadku ryzyko się opłaciło i myślę, że większość osób, które zajrzą do sekcji ampfutbolowej w jakimkolwiek klubie, tym się zarazi zarazi - przekonywał.

Gala FIFA, na której zostanie ogłoszony zdobywca Nagrody Puskasa, odbędzie się 27 lutego w Paryżu.

- Na początku mówiłem sobie, że nie będę się tym przejmował, ale ostatnie dni sprawiły, że pojawił się duży stres. Z godziny na godzinę on postępuje, mam nadzieję, że gdy już wyląduję w Paryżu, to się troszkę uspokoję. Jeśli dane mi będzie wyjść na scenę, to będę sobą – zapewnił Oleksy.