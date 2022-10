Polska piłkarka została w rosyjskim klubie i teraz świętuje mistrzostwo

W sobotnim meczu 22. kolejki rosyjskiej Superligi piłkarki z Sankt Petersburga zremisowały 0:0 na wyjeździe w Rostowie. Od 46. minuty na placu gry pojawiła się Grzywińska (w miejsce Natalji Trofimowej).



Женская команда «Зенит» — чемпион России!



Na dwie serie przed końcem już nic nie odbierze ZFK Zenitowi historycznego mistrzostwa. W tabeli ma 33 punkty, o dziewięć więcej niż drugie CSKA. Klub, który został założony dopiero w 2020 roku, nie doznał w tym sezonie żadnej porażki (17 zwycięstw i pięć remisów), strzelił aż 47 goli - dwanaście z nich to dzieło portugalskiej piłkarki Any Dias.

Grzywińska jak Rybus

Od 2021 roku w zespole gra Grzywińska, która do Rosji przeszła z Medyka Konin. Zawodniczka występująca na pozycji pomocnika, na początku bieżącego roku przedłużyła swą umowę z klubem. Kilka tygodni później Rosja napadła zbrojnie na Ukrainę. Mimo to piłkarka, która z orzełkiem na piersi zagrała w ponad 40 meczach, nie zmieniła pracodawcy, tak jak zrobili to m.in. pomocnicy męskiej reprezentacji Grzegorz Krychowiak czy później Sebastian Szymański.

Sporo kontrowersji wzbudziło czerwcowe powołanie Grzywińskiej do żeńskiej kadry przez selekcjonerkę Biało-Czerwonych Ninę Patalon. Zawodniczka Zenitu 29 czerwca wystąpiła w meczu przeciwko Islandii w Grodzisku Wielkopolskim. Od tamtego czasu nie otrzymywała już jednak powołań.

Źródło: Getty Images Grzywińska podczas meczu z Hiszpanią w 2021 roku

Nie tak dawno trenerka polskiej kadry miała przekazać piłkarce, że dopóki gra w Rosji, nie będzie miała możliwości gry w narodowych barwach. Sytuacja bardzo przypomina tę z udziałem Macieja Rybusa, który najpierw był zawodnikiem Lokomotiwu Moskwa, a potem przeszedł do lokalnego rywala - Spartaka. Lewy obrońca tym ruchem zamknął sobie drzwi do kadry.