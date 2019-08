Odpychał rywali, znokautował monitor. W końcu doczekał się kary

Kluby dogadane. David Luiz zamieni Chelsea na Arsenal Dzieje się... czytaj dalej » 22-latek był jedną z najjaśniejszych postaci Canarinhos w Copa. Błyszczał między innymi w rozgrywanym dokładnie miesiąc temu finale z Peru (3:1). Po jego podaniu padł pierwszy gol, potem sam dorzucił kolejnego.

Wszystko zmieniło się, gdy dostał drugą żółtą kartkę. Kiedy sędzia Roberto Tobar sięgał do kieszonki, piłkarz nie wierzył w to, co widzi.

Odpychał rywali, kopnął bidon

Nie zgadzał się z tą decyzją, co od razu arbitrowi obwieścił. Pospieszających go Peruwiańczyków odpychał, pozwolił sobie także na gest sugerujący przekręt.

Na tym nie koniec. Już poza murawą kopnął bidon z napojem, pięścią huknął w monitor VAR, by wreszcie usiąść na schodach i zalać się łzami.



Drama in the #CopaAmerica

Gabriel Jesus couldn't help itpic.twitter.com/LsYNzyGbP6 — Audu Oluwaseun (@audu_oluwaseun) July 7, 2019

W czwartek CONMEBOL zadecydowała o zawieszeniu Jesusa na dwa miesiące. Oprócz tego piłkarz ma zapłacić 30 tysięcy dolarów. Kara obejmuje mecze oficjalne i towarzyskie. Wszystko ułożyło się dla zawodnika szczęśliwie, bo akurat w tym terminie Brazylijczycy mają zaplanowane jedynie dwa starcia, i to sparingowe - z Kolumbią i Peru.

Z takiego obrotu sprawy cieszy się zapewne trener Manchesteru City - Josep Guardiola. W momencie, gdy większość jego zawodników uda się na zgrupowania reprezentacji, on Jesusa będzie mieć akurat w klubie. Hiszpan nie ukrywa, że duża liczba spotkań w sezonie, w tym mecze drużyn narodowych, w pewnym momencie odbijają się na formie drużyny.